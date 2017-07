Überlingen Gesellschaft der Kunstfreunde wählt Stefanie Charlotte Lioe als Chefin

Die Gesellschaft der Kunstfreunde hat Stefanie Charlotte Lioe als neue Chefin und Nachfolgerin von Walter Ehlers gewählt. Am 28. Juli, 15 bis 18 Uhr, lädt der Verein zum Sommerfest am Gallerturm ein.

Überlingen – Die Gesellschaft der Kunstfreunde Überlingen (GKÜ), 1974 nach dem Vorbild britischer Clubs als Gemeinschaft kunst- und kulturinteressierter Überlinger gegründet, hat einen neuen Vorstand gewählt. Der Kunstverein „wohnt“ seit 1988 im Gallerturm, dessen Innenräume der Verein gerade neu renoviert hat und für Besucher öffnet. „Wir haben den Innenbereich des alten Rundwehrturms so hergerichtet, dass wir interessierte Besucher zu uns einladen können“, sagt der scheidende Präsident Walter Ehlers, der als Architekt die Neugestaltung des Turminneren vorangetrieben und zum Abschluss gebracht hat. Nun will der neue Vorstand mehr Menschen in den Turm locken.

Einmal monatlich kann man am Tag des offenen Turms im Inneren der 515 Jahre alten Mauern aktuell die regionale Kunstwerke der vereinseigenen Sammlung bestaunen. . „Der offene Turm ist die folgerichtige Konsequenz, um den Clubgedanken der Vereinsgründer weiterzuführen, die hier ihr Interesse an Kunst leben und mit anderen teilen wollten,“ sagt die neu gewählte Präsidentin Stefanie Charlotte Lioe, die auch Familien, Kinder und Jugendliche in das Vereinsleben einbeziehen möchte. Am 28. Juli, 15 bis 18 Uhr, findet auch ein Sommerfest beim Gallerturm statt.

Auch Michael Brunner, der an den Vorstandsitzungen als Kulturreferent der Stadt beratend beteiligt ist, freut sich über die Aufbruchstimmung im Kunstverein und wird weiterhin von Seiten der Stadt unterstützend mitwirken. Der neue Vorstand besteht aus Präsidentin Stefanie Charlotte Lioe, Bärbel Schobinger ist Beisitzerin und zuständig für Kunstfahrten, Ingrid Basu ist kommissarische Schatzmeisterin. um die Website kümmert sich Beisitzer Walter Ehlers, Katharina Neuser-von Oettingen ist Vizepräsidentin, als kommissarische Schriftführerin fungiert Rita Sahle und Angela Siegel ist Beirätin und zuständig für den Schüler-Kunstpreis.