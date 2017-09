Überlingen Gerichtsurteil: SPD darf weitere Wahlplakattafel aufstellen

Die SPD hatte gegen die neue Plakatierungsrichtlinie der Stadt geklagt, die pro Partei nur eine Plakattafel für die Wahlwerbung erlaubt. Das Gericht stimmte der Argumentation der SPD zu.

Das Verwaltungsgericht Sigmaringen hat am Freitag im Streit zwischen dem SPD-Landesverband und der Stadt Überlingen über die Zahl der erlaubten Großplakattafeln ("Wesselmänner") für Wahlwerbung zugunsten der SPD entschieden. Laut Urteil muss die Stadt der SPD erlauben, einen weiteren "Wesselmann" am Kreisverkehr in der Nußdorfer Straße, beim Parkhaus Stadtmitte oder an der Lippertsreuter Straße gegenüber der Agip-Tankstelle aufzustellen.

Grundlage für die Entscheidung ist Paragraf 5 des Parteiengesetzes, das eine sogenannte "abstufte Chancengleichheit" für Parteien vorsieht, wonach nicht alle Parteien gleich behandelt werden dürfen, sondern bedeutenderen Parteien mehr Platz eingeräumt werden muss als kleineren. "Die Bedeutung der Parteien bemisst sich insbesondere auch nach den Ergebnissen vorausgegangener Wahlen zu Volksvertretungen", heißt es im Gesetz.

