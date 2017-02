Überlingen Gericht lehnt Eilantrag zur Rettung der Überlinger Platanen ab

Der Antrag wurde vom BÜB eingereicht, um die Platanenallee doch noch zu retten. Zuvor lehnte der Überlinger Gemeinderat ein Bürgerbegehren ab.

Mit Beschluss vom 14. Februar durch das Verwaltungsgericht Sigmaringen kam die juristische Auseinandersetzung um die Platanenallee und die Trockenmauer auf dem Gelände der Landesgartenschau 2020 einen entscheidenden Schritt voran. Die BÜB hatte mit einem Bürgerbegehren versucht, über die Zukunft der Platanen und der Trockenmauer einen Bürgerentscheid herbeizuführen. Der Gemeinderat lehnte das Bürgerbegehren ab, wogegen die BÜB Widerspruch erhob. Um zu verhindern, dass bis zum Abschluss eines Widerspruchsverfahrens Fakten geschaffen werden, beantragte die BÜB beim Verwaltungsgericht, dass es Fällung und Abriss von Bäumen und Mauer vorläufig verhindern möge. Diesem Antrag gab das Gericht nicht statt, es lehnte den Antrag ab.Wenn nun in der kommenden Woche der Petitionsausschuss des Landtags einer Beseitigung zustimmt und auch das Denkmalamt die Dokumentation der Platanen für ausreichend hält und einer Fällung zustimmt, könnten die Arbeiten noch in diesem Monat beginnen. Ab März bis September wäre eine Fällung aus grundsätzlichen naturschutzrechtlichen Gründen verboten.Zur Begründung teilte das Verwaltungsgericht mit: 1. Das Bürgerbegehren sei aller Voraussicht nach verfristet. 2. Die Fragestellung sei wohl zu unbestimmt. 3. Es dürfte ein Ausschlussgrund nach Paragaph 21 Abs.2 Nr. 6 Gemeindeordnung vorliegen, wonach ein Bürgerentscheid über Bauleitpläne und örtliche Bauvorschriften nicht stattfindet.Das Gericht formulierte die Ablehnungsgründe in einem Pressetext in der Möglichkeitsform, weil letztlich erst in einem Hauptsacheverfahren über die rechtskräftige Zulässigkeit des Bürgerbegehrens entschieden werden könnte. In der jetzt getroffenen Ablehnung heißt es, dass der Eilantrag nur bejaht werden dürfe, wenn eine andere rechtliche Beurteilung im Hauptsacheverfahren praktisch ausgeschlossen werden könne. Das nimmt das Gericht aus heutiger Sicht allerdings nicht an.