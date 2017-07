Überlingen Geräteschuppen und Auto stehen in Vollbrand

Geräteschuppen und Auto stehen in Vollbrand

Aus noch unbekannter Ursache sind am Dienstagabend ein Geräteschuppen und ein Fahrzeug bei Kogenbach in Brand geraten. Trotz einer zusätzlichen Gefährdung durch eine Gasflasche sowie einen Kraftstoffbehälter im Schuppen, gelang es der Feuerwehr, die Ausbreitung des Feuers zu unterbinden und den Brand unter Kontrolle zu bekommen.

Weil sie eine tiefschwarze Rauchsäule am nördlichen Stadtrand in den Himmel aufsteigen sahen, haben zahlreiche Anrufer aus dem Stadtgebiet von Überlingen am Dienstagabend, kurz nach 20.30 Uhr, die Feuerwehr alarmiert.

Bereits wenige Minuten nach der Alarmierung traf der diensthabende Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Überlingen am Brandort im Bereich eines Feldwegs westlich von Kogenbach ein. Dort befand sich ein Geräteschuppen im Vollbrand. Der Brand hatte bereits auf ein neben dem Schuppen abgestelltes Auto übergegriffen und drohte, sich weiter auf angrenzende Bäume und Felder auszubreiten, schreibt die Polizei.

Obwohl die Löscharbeiten aufgrund der Außenbereichslage und der Gefährdung durch eine Gasflasche sowie einen Kraftstoffbehälter erschwert wurden, gelang es den Einsatzkräften rasch, die Ausbreitung zu unterbinden und den Brand unter Kontrolle zu bringen.

An dem Schuppen und dem Fahrzeug entstand, trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr wirtschaftlicher Totalschaden in noch nicht bekannter Höhe. Verletzt wurde niemand. Warum der Schuppen Feuer gefangen hat, ist aktuell noch ungeklärt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Trotz des schnellen Einsatzes entstand sowohl an dem Gebäude als auch an dem PKW Totalschaden in zunächst noch unbekannter Höhe. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr Überlingen war mit vier Fahrzeugen unter der Leitung des diensthabenden Zugführers Christian Gorber mit mehreren Mann im Einsatz. Neben der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst und die Polizei zur Einsatzstelle ausgerückt.