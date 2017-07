Überlingen Gemeinderat hält an Flüchtlingsunterkunft auf dem Schättlisberg fest

Nein zu einer Anschlussunterbringung im Gewerbegebiet Oberried: Mit 15 zu 6 Stimmen entschied sich der Gemeinderat am Mittwochabend gegen den von der Stadtverwaltung gemachten Vorschlag, die Anschlussunterbringung im Gewerbegebiet zu bauen. Die Räte halten am bestehenden Beschluss zum Bau einer Unterkunft im Wohngebiet fest.

In einer von allen Seiten als "sachlich" bezeichneten Debatte tauschten die Gemeinderäte und die Stadtverwaltung ausführlich ihre Argumente aus. Gemeinderat Martin Längle war am Ende so hin- und hergerissen, dass er sich der Stimme enthielt. Auch in den Fraktionen war Zerrissenheit erkennbar, wie das Abstimmungsverhalten zeigte. So stimmten fünf Räte, verteilt auf vier Fraktionen (Lothar Fritz und Jörg Bohm von der CDU, Michael Wilkendorf von der SPD, Reinhard Weigelt von der FDP sowie Hubert Büchele von ÜfA/FWV-Fraktion) gemeinsam mit Oberbürgermeister Jan Zeitler für den Verwaltungsvorschlag. Ihnen standen 15 Gemeinderäte aus sechs Fraktionen gegenüber, die am Bau einer Flüchtlingsunterkunft am Schättlisberg festhalten.

Wäre es nach dem Verwaltungsvorschlag gegangen, würde nun im Gewerbegebiet eine Anschlussunterbringung (AU) für 50 Personen gebaut, für anerkannte Flüchtlinge, die nach dem Auszug aus einer Gemeinschaftsunterkunft (GU) auf dem normalen Wohnungsmarkt nicht fündig werden. Darüber hinaus hätte die Option für die Schaffung eines weiteren Wohnbaumoduls für zusätzlich 50 Personen bestanden. Nach dem Ratsbeschluss ist die Stadtverwaltung nun dazu beauftragt, möglichst rasch am Schättlisberg eine AU für 50 Menschen zu bauen. Wobei Baubürgermeister Matthias Längin betonte, dass das Regierungspräsidium den Bau noch nicht genehmigte, nachdem Anwohner Beschwerde eingelegt hatten. "Am Oberried könnten wir morgen anfangen", bekräftigte OB Zeitler. Die Stadt steht aber in der Pflicht, bis Jahresende Platz für 75 vom Landratsamt zugewiesene Flüchtlinge zu schaffen, man rechne mit weiter steigenden Zahlen.

Deshalb stemmte sich Zeitler auch gegen den von Ralf Mittelmeier (ÜfA/FWV) gemachten Vorschlag, am Schättlisberg auf 50 Personen zu beschränken. "Das würde uns unter Druck setzen. Wenn, dann müssen wir uns schon auch am Schättlisberg die Option für 100 Personen offen halten."

Einigkeit bei der Abstimmung herrschte nur innerhalb der Fraktion von LBU/Die Grünen sowie der Linken, die geschlossen für den Schättlisberg stimmten. Einigkeit auch innerhalb der FDP, die für das Gewerbegebiet Oberried gestimmt hätte. Die Möglichkeitsform deshalb, weil nur Reinhard Weigelt für die FDP in der Sitzung saß, seine beiden Fraktionskollegen hätten laut ihm aber ebenfalls für das Oberried gestimmt. Nicht an der Abstimmung beteiligt war Udo Pursche (SPD). Der Leiter der Diakonie Überlingen, zuständig für die Betreuung von Flüchtlingen und möglicherweise zuständig auch für die Betreuung der Flüchtlinge in der neuen Unterkunft, erklärte sich für befangen.

OB Zeitler hatte ins Thema eingeführt mit dem Argument, dass sich der Gemeinderat 2016 für den Schättlisberg entschieden habe, weil es damals keine Alternative gegeben habe. Durch den Rückkauf von Flächen im Gewerbegebiet Oberried gebe es diese Alternative nun, und er riet dazu, sie zu nutzen. Zum einen aus finanziellen Gründen, weil am Standort Oberried längerfristig geplant werden könne, während die Nutzungsdauer am Schättlisberg auf zehn Jahre beschränkt sei. Weil am Schättlisberg die städtische Fläche für den Ausbau des dortigen Kindergartens freigehalten werden solle. Weil der Standort durch seine Busanbindung und Einkaufsmöglichkeiten gut geeignet sei. Und weil selbst die hauptamtlichen Flüchtlingssozialarbeiter den Standort am Ortsrand befürworten würden. Fachbereichsleiter Raphael Wiedemer-Steidinger erläuterte, warum das so sei: Bei der immer kürzeren Verweildauer in den Erstaufnahmestationen und den Gemeinschaftsunterkünften gebe es immer weniger Gelegenheit, erste Integrations-Trainings vorzunehmen. Anders formuliert: Durch eine raschere Bearbeitungszeit der Asylanträge kämen erhielten die Flüchtlinge in relativ kurzer Zeit eine Anerkennung, seien oftmals aber noch nicht vorbereitet für den hiesigen Wohnungsmarkt mit seinen "kulturellen Herausforderungen", wie Wiedemer-Steidinger sagt. Den Sozialarbeitern wäre deshalb daran gelegen, in einem Zwischenschritt mit den Flüchtlingen gewisse Voraussetzungen einzuüben, die einer Integration in einem weiteren Schritt dienlich wäre – diese solle dann in einem Wohngebiet stattfinden.

Dieser Argumentation folgten die Räte mehrheitlich nicht. Sie unterstützten vielmehr den Vortrag von Ortsvorsteher Martin Strehl (Deisendorf), der in der Ratssitzung zum einen betonte, wie gut die Integration inmitten der Ortschaft von Deisendorf gelinge, wenn man die Bevölkerung motiviert und einbezieht: Das Zusammenleben mit 80 Flüchtlingen in der GU am Ortsrand von Deisendorf, zehn Flüchtlingen in einer AU mitten im Ort und 20 bis 30 unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen im Kinderheim Linzgau, gelinge bestens. Zum anderen warnte Strehl aber vor einer Überforderung der Bewohner von Deisendorf, wenn zu diesen rund 120 Menschen weitere Flüchtlinge im Oberried dazu kämen, nur 250 Meter Luftlinie von der GU Deisendorf entfernt.

Robert Dreher (ÜfA/FWV) sprach sich für den Schättlisberg aus, weil hier die Integration besser gelinge. Er plädiere für eine Dezentralisierung, außerdem, so seine Prognose, gebe es beim Bau von 50 Plätzen immer noch genügend freie Flächen für einen Kindergartenanbau. Zeitler widersprach dem insofern, als dass bei einem Ausbau auf 100 Plätze am Schättlisberg es "baulich eng für den Kindergarten würde".

Günter Hornstein (CDU), der unentschlossen in die Ratssitzung gegangen war und sich von den Argumenten leiten lassen wollte, stimmte gegen das Oberried. Denn mit dem Bau von Wohnungen vergebe man zum einen dringend nötige Gewerbeflächen – "wie wollen wir ernsthaft über die Knappheit der Flächen klagen, wenn wir uns dann selbst beschränken?" – zum anderen müsse man sich bei der Nutzung des Gewerbegebiets auf "nicht störendes Gewerbe" beschränken und dem Wohnen den Vorrang geben. Man habe diesbezüglich im Gewerbegebiet mit Dienstleiterwohnungen schon schlechte Erfahrungen gemacht, die nicht wiederholt werden sollten. Ulrich Krezdorn (CDU) fragte: "Im Oberried würden wir nur nicht störendes Gewerbe zulassen – und das störende Gewerbe soll dann nach Andelshofen?"

Roland Biniossek (Die Linke) argumentierte gegen den Bau im Gewerbegebiet, weil hier ein "Ghetto" entstehe, "mitten im Gewerbegebiet eingequetscht".

Marga Lenski (LBU/Die Grünen) erinnerte daran, dass man am Schättlisberg zunächt mit 180 Wohnplätzen rechnete, "Damals gab es zu Recht Unruhe und Angst", dann sei die Zahl auf 107 reduziert worden, und jetzt sei man bei 50. "Das ist genau der richtige Ort, in der Mitte der Stadt." Sie widersprach den zitierten Sozialarbeitern: "Hier gelingt die Integration viel leichter, weil die Flüchtlinge gezwungen sind sich zu integrieren, auch wenn sie nicht so lange in der Vorbereitung waren." Lenskis Fraktionskollege Ulf Janicke zählte zahlreiche Kontaktmöglichkeiten auf, Vereine, Sportplätze, Schulen, Kindergärten, die vom Schättlisberg für die Flüchtlinge "fußläufig" erreichbar seien. "Vom Oberried aus ist das nicht möglich."

Unterstützung für den Vorschlag der Verwaltung kam von Reinhard Weigelt (FDP): "Integration ist von den Personen abhängig und nicht vom Standort." Eine Lösung müsse rasch geschaffen werden. "Im Oberried wäre sie sofort umsetzbar." Lothar Fritz (CDU) sieht im Standort Oberried eine Stärkung der Grundschule Lippertsreute, während mit dem Standort Schättlisberg einseitig die Grundschulen in der Stadt angesteuert würden. Auch Michael Wilkendorf (SPD) stimmte für den Verwaltungsvorschlag. Er glaube eher den Ausführungen der Sozialarbeiter als seinem Bauchgefühl. Wilkendorf: "Emotional bin ich bei Deisendorf, rational aber bei der Verwaltung."