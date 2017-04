Überlingen Gemeinderat entscheidet über neues Pflaster für Promenade

Grauer Granit und etwas roter Porphyr: Der Gemeinderat von Überlingen hat den ersten Bauabschnitt für den neuen Pflasterbelag der Uferpromenade vergeben, ab dem Mantelhafen. Gewünscht ist eine moderne Optik.

Überlingen – Das Pflaster ist keineswegs passé, wird bei der Neugestaltung der Uferpromenade allerdings in einem Passé-Verband verlegt – einer geradlinigen Struktur aus Steinen unterschiedlicher Größe. Dies beschloss der Gemeinderat mit großer Mehrheit für den östlichsten Bauabschnitt ab dem Mantelhafen, dessen Umbau selbst ein echter Bestandteil der Landesgartenschau (LGS) ist und der in derselben Form gepflastert werden soll. Die Sanierung der Promenade ist lediglich ein Komplementärprojekt, das aus anderen Zuschusstöpfen gefördert wird. Eine Mehrheit fand nach längerer Diskussion auch die Kombination von einem schmalen Band aus rotem Porphyrpflaster, das sich zum See hin in eine breite graue Granitfläche verwandelt. Diesen Gestaltungsvorschlag nannten Oberbürgermeister Jan Zeitler und LGS-Geschäftsführer Roland Leitner das Resultat "eines langen Prozesses und einer intensiven Bürgerbeteiligung". Zeitler erkannte in der geplanten Optik zudem "eine Chance für Überlingen, sich als frisch und modern zu präsentieren".

Lieber an die historische Anmutung des Münsterplatzes mit einer Verlegung in einem so genannten Segmentverband mit Bögen hätte Stadtrat Jörg Bohm (CDU) angeknüpft. "Zum Schutz der Altstadt" wollte er diese runden Linien am liebsten durchgängig umgesetzt wissen. Roland Leitner plädierte hingegen für eine "zeitlose Modernität" und die größere Flexibilität, die angesichts der zahlreichen Vorsprüngen entlang der unruhigen Fassadenlinie beim Verlegen hilfreich sei. Mit den Bögen wären die zahlreichen Übergänge nur schwierig darzustellen, argumentierte er. Auch die nur scheinbar wilde Verlegung folge einer strengen Ordnung, betonte Leitner.

Eher an der roten Farbe des geplanten Porphyrbandes störte sich Ulrich Krezdorn (CDU) und wollte noch einmal über Alternativen nachdenken. "In welcher Altstadt gibt es das?", fragte Krezdorn: "Ich bin absolut gegen roten Porphyr." Mitstreiter fand er zwar in Reinhard Weigelt und Raimund Wilhelmi (beide FDP). Dem Beschlussantrag zum reinen Grau folgten jedoch nur fünf Räte. Dagegen votierten 16 für den vorgeschlagenen Verbund, wie er schon seit einem Jahr beim Haus des Gastes, der LGS-Geschäftsstelle, als Muster zu sehen ist.

Durchaus für den Vorschlag sprach sich zwar auch Ulf Janicke (LBU/Grüne) aus. Die besondere Betonung der bürgerlichen Mitwirkung an der Optik wollte er allerdings nicht so stehen lassen. "Es hat zwar in der Tat mehrere Bürgerforen gegeben", räumte Janicke ein. "Doch es ist hier ein einziger Vorschlag hineingetragen worden, der nun auch realisiert wird."

Noch auseinander gingen die Meinungen, was die Empfindlichkeit einer Verlegung in Sand gegenüber Kehrmaschinen anging. Bei modernen Maschinen sei dies kein Problem, sagte Baubürgermeister Matthias Längin. Und einer regelmäßigen Pflege der Sandfugen bedürfe es bei frei verlegten Pflasterverbänden ohnehin. Zudem habe eine hochwertige Gestaltung hier Vorrang, sekundierte Roland Leitner.

Da die vorhandenen großen Pflanzgefäße als "konstruktiver Teil der Gesamtkonstruktion des Ufersammlers" nicht veränderbar seien und eine Intensivreinigung mit Dampfstrahler vorhandene Schäden noch vergrößern könnten, war bisher zur gestalterischen Aufwertung an eine Verkleidung mit Cortenstahl gedacht worden. Allerdings hätten Vertreter des Landesdenkmalamts bei einer Begehung darauf hingewiesen, aktualisierte Oberbürgermeister Jan Zeitler den Sachstand der internen Diskussion, dass derlei Maßnahmen zu Rostfärbungen auf dem Pflaster führen könnten. Hier wolle man sich noch einmal Gedanken über andere Lösungen machen. Noch nicht entschieden ist die Möblierung mit Sitzgelegenheiten. Eine echte Auswahl wünschte sich hier Ulrich Krezdorn bei den Bänken.

Eine Frage der Kosten