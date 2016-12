Überlingen Gemeinderat beschließt Themenkatalog: Bürgerpark und Stadtjubiläum im Mittelpunkt

Einstimmig beschloss der Gemeinderat eine Vorhabenliste der Koordinierungsgruppe Bürgerbeteiligung für das Jahr 2017, ein konkretisiertes Konzept für die Beteiligung an der Ausgestaltung des Bürgerparks und die Erweiterung der Gruppe um die/den Gesamtelternbeiratsvorsitzende/n der Schulen.

Bei zwei Gegenstimmen der Linken entschied sich das Gremium dafür, dass die Gruppe auch künftig nichtöffentlich tagen und die Ergebnisprotokolle anschließend der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen wird.

Strukturierter, transparenter und wirkungsvoller soll die Beteiligung der Bürger an Zukunftsprojekten der Stadt werden. Dazu ist die Koordinierungsgruppe im Verlauf des Jahres ins Leben gerufen worden, an der neben Vertretern von Verwaltung und Gemeinderat auch das Jugendforum und einige andere Zielgruppen beteiligt sind. Hier geht es lediglich um die Vorbereitung. Ziel ist es, den Rahmen der Beteiligung und die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel zu formulieren, um Bürger zu motivieren, aber auch den Erwartungshorizont deutlich zu machen und Frustrationen vorzubeugen.

So sind 2017 im Haushalt insgesamt 72 500 Euro für Organisation und Umsetzung eingeplant. Davon entfallen 22 500 Euro auf die Beteiligung an den Gartenschauprojekten und 50 000 Euro auf andere Vorhaben. Insbesondere die Gestaltung des Bürgerparks mit Blick auf die Nachnutzung war schon im Vorfeld in seinem separaten Antrag aus dem Gemeinderat beschlossen worden. Abhängig vom Thema sollen hier die betroffenen gesellschaftlichen Gruppen eingebunden werden. Beim Thema Kinder und der Gestaltung einer Spiellandschaft sind diese Eltern und Vertreter der Kindergärten, die an einem Fachworkshop beteiligt werden sollen. Separat werden die Jugend oder die Vereine, insbesondere die verschiedenen Tauchergruppen, eingebunden.

Ein weiteres Thema für die Bürgerbeteiligung soll das bevorstehende Stadtjubiläum (2020/2023) mit Blick auf die Terminierung und Gestaltung sein. Keinen Bedarf an einer Beteiligung sieht die Koordinierungsgruppe dagegen an der Konzeption und Realisierung einer Chronik in diesem Zusammenhang. Auch beim Thema Integration scheint ihr das vorhandene Netzwerk von engagierten Bürgern ausreichend zu sein und gut zu funktionieren.

Als mittelfristige Themen werden drei Bereiche explizit genannt. Das sind neben der Stadtentwicklung und der weiteren Bearbeitung des Integrierten Konzepts (Isek) auch der Schulcampus mit Blick auf die Anforderungen für ein Mensa- und Veranstaltungsgebäude und eine stärkere Beteiligung Jugendlicher am kommunalpolitischen Geschehen. Da bei kommunalpolitisch bedeutsamen Projekten die aktiven städtischen Bediensteten auch inhaltliche Standpunkte vertreten, soll auch zukünftig eine externe Moderation erfolgen.