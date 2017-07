Überlingen Gemeinderat beschließt Bau eines neuen Sportzentrums

Rund 22,5 Millionen Euro soll der Bau eines neuen Sportzentrums mit 4-Feld-Halle, Geräteturnhalle und Kletterhalle kosten: Der Gemeinderat fasste am Montag einen entsprechenden Baubeschluss. Die Kletterhalle unterliegt dem Vorbehalt, dass sie der Deutsche Alpenverein selbst bezahlt.

Der Gemeinderat fasste in seiner Sitzung am Montagabend mehrheitlich einen Baubeschluss zur Errichtung eines neuen Sportzentrums auf dem Schulgelände. Die Kosten werden auf rund 22,5 Millionen Euro geschätzt, in ihnen ist ein Sicherheitspuffer von 15 Prozent enthalten.

Fest geplant ist demnach der Bau von vier Sportfeldern und einer Geräteturnhalle, dessen Ausstattung mit Turngeräten der Turnverein finanziert. Den auf 1,9 Millionen Euro geschätzten Anbau einer Kletterhalle verfolgt die Stadt nur dann weiter, wenn der Alpenverein bis September eine Übernahme der kompletten Kosten zusichert. Ein Signal zur Übernahme eines Teils der Kosten sandten die Räte nicht aus. Oberbürgermeister Jan Zeitler betonte, dass die Stadt sich angesichts der allgemeinen Finanzlage, in der sie steckt, auf Pflichtaufgaben konzentrieren müsse, und als die betrachte er den Bau der Vierfeldsporthalle und der Geräteturnhalle, den Bau der Kletterhalle hingegen nicht.

Kritik äußerten die Räte an der Stadtverwaltung, weil es dort versäumt worden sei, Fehler externer Büros bei der Kostenberechnung, die fast 5 Millionen Euro umfassen, frühzeitig aufzudecken. Baubürgermeister Matthias Längin antwortete, dass das dem Zeitdruck des Projekts, der allgemeinen Personalausstattung geschuldet sei, und dem Umstand, dass er sich auf beauftragte Fachleute verlassen wolle. "Sonst könnte ich es gleich selbst machen."