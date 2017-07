Überlingen Gemeinderat bekennt sich zu Schulen

Die Grundschule in Lippertsreute soll erhalten bleiben. Dazu bekannte sich nun auch der Gemeinderat.

Überlingen – Mit der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans bekannte sich der Gemeinderat jetzt zum Fortbestand der summarischen Neunzügigkeit für Gymnasium und Realschule im Rahmen des künftigen Schulcampus und zum Erhalt der Grundschule in Lippertsreute samt Veränderung der Schulbezirksgrenzen, die allerdings längst nicht mehr verpflichtend sind. Darüber hinaus beauftragte der Rat die Verwaltung, "zeitnah mit der Planung und baulichen Umsetzung der an der Grund- und Gemeinschaftsschule Wiestor notwendigen Flächen zu beginnen" und damit zugleich einen kleinen "Campus" zusammen mit der Franz-Sales-Wocheler-Schule zu schaffen.

Aufgrund des hohen Anteils an auswärtigen Schülern in Realschule (derzeit rund 54 Prozent) und Gymnasium (derzeit etwa 45 Prozent) hatte die Verwaltung aus Kostengründen erwogen, bei der Campus-Planung nur noch acht statt den aktuellen neun Zügen vorzusehen. Zumal die betroffenen Nachbargemeinden eine freiwillige Kostenbeteiligung an Investitionen rundweg abgelehnt hatten. "Aus unserer Sicht ergeben sich aus den vorgelegten Unterlagen keine Anhaltspunkte, die gegen die bisher langfristig angenommene Zügigkeit der beiden städtischen Schulen im Schulcampus Überlingen sprechen", hatte das Regierungspräsidium Tübingen dazu erklärt: "Wir gehen daher weiterhin davon aus, dass die beiden Schulen insgesamt neun Züge bilden müssen."

Dass die Behörde sich für eine Beibehaltung der summarischen Neunzügigkeit ausgesprochen habe, muss zumindest für den Kämmerer kein besonders stichhaltiges Argument sein. Das Votum sei schließlich vom Schulamt und nicht vom Kommunalamt gekommen, das die Finanzen der Gemeinden überwacht. In seiner Funktion müsse er auf die Mehrkosten für die höherer Programmfläche einfach hinweisen, sagte Stefan Krause: "Auf den Lebenszyklus von 50 Jahren gerechnet macht dies abzüglich von Zuschüssen rund 5 Millionen Euro aus." Dass die Frage nicht nur rein finanzielle Aspekte habe, darauf hatte Schulleiter Hans Weber vom Gymnasium in einer ausführlichen Stellungnahme an Verwaltung und Gemeinderat im Vorfeld hingewiesen."Einer kleinen aktuellen Flächeneinsparung bei Vierzügigkeit steht also ein definitiver Angebotsverlust und der Verzicht auf künftige Flexibilität gegenüber", hatte Weber erklärt: "Aus unserer Sicht überwiegen die Nachteile der erzwungenen Vierzügigkeit auch bei dieser Kosten-Nutzen-Analyse." Mit einer Reduktion der Zügigkeit würde "weder der Elternwunsch noch der Anspruch ein Mittelzentrum zu sein aus unserer Sicht überzeugend erfüllt", sagte er.

Genauso einhellig wie für die Beibehaltung des Status quo hier plädierte der Rat für den Erhalt der Grundschule in Lippertsreute. Am Abend zuvor hatte sich der Ortschaftsrat Bambergen einstimmig für die Veränderung der Schulbezirke und die Zuordnung des Teilorts zur Grundschule Lippertsreute ausgesprochen (bisher Burgbergschule). Davon erhofft sich die Stadt eine Stärkung der Einrichtung, die über eine sehr gute Infrastruktur verfügt. Bambergens Ortsvorsteher Siegfried Weber bekräftigte das Votum seines Rats.

Nicht weil Lippertsreute sich an etwas Bestehendem "festklammern" wolle, plädierte dessen Ortsvorsteher Gottfried Mayer für den Fortbestand, sondern "weil wir davon überzeugt sind, dass die Schule eine Zukunft hat". Leider habe die Gerüchteküche seit einem Jahr für schlechte Stimmung gesorgt und der Schule geschadet.

Schulwegepläne werden überarbeitet

Schulwegepläne sind eine Empfehlung überprüfter und geeigneter Schulwege und damit die Grundlage für eine wirkungsvolle Schulwegsicherung. Für alle Grundschulen will die Stadtverwaltung daher aktuelle Gehschulwegpläne sowie für alle weiterführenden Schulen Geh- und Radschulwegpläne erstellen lassen. Bislang liegen solche Pläne nicht für alle städtischen Schulen vor bzw. sind inzwischen veraltet. Die Abteilung Bildung, Jugend, Sport will die Erstellung bzw. Erneuerung durch die Schulen in Zusammenarbeit mit der Abteilung Öffentliche Ordnung in die Wege leiten. (hpw)