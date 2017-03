vor 2 Stunden Dieter Leder Überlingen Gemeinderat behandelt FDP-Antrag zu Parkleitsystem

Es war das erste warme Wochenende, und in Überlingen bildeten wieder lange Schlangen: Hungrige Menschen stehen vor den Eiscafés an und Blechlawinen quälen sich durch die Straßen der Altstadt. "Gerade an Wochenenden ist hier nicht mehr an Ruhe zu denken", berichtet Claudia Höhn aus der Jakob-Kessenring-Straße vom Auto- und Motorradverkehr in ihrer Straße, und stellvertretend auch für die anderen Straßen in der Altstadt.

SÜDKURIER Schön, dass Ihnen SÜDKURIER Online gefällt. Unser Dankeschön für Ihre Treue Ihr 5 €-Gutschein für den SÜDKURIER Onlineshop* DANKE2016 Jetzt weiterlesen Direkt zum Shop Ich möchte gleich Digital-Abonnent werden *Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.