Überlingen Gemeinderäte testen die drei Überlinger Bahnhöfe

SPD-Fraktion fährt mit Interessierten in Überlingen zur Probe und thematisiert dabei auch den Ausbau der Bodenseegürtelbahn.

Wer mit der Bahn fahren will, muss sich mit dem Fahrkartenautomaten auseinandersetzen. Oswald Burger, Fraktionssprecher der SPD-Fraktion im Stadtrat, ist versiert in diesen Dingen und lotste die Mitfahrer durch das Programm. Zusammen mit Rats- und Parteikollege Michael Wilkendorf hat er zu einer Zugexkursion zu den Überlinger Bahnhöfen eingeladen. Sie wollten mit interessierten Bürgern ausloten, wie es um die Haltestellen bestellt ist und wie der Verkehr auf der Bodenseegürtelbahn funktioniert.

Los ging es am Bahnhof Mitte mit sieben Teilnehmern. Als Ergänzung zu dem laut Burger meistens funktionierenden Aufzug wurde schon eine Rampe angedacht, aber hier mahnen die SPD Ratsherren vor Gefahren: Die Steigung liegt über der DIN-Norm. Nächster Punkt ist die Länge des Bahnsteigs. Zurzeit können maximal drei Waggons hier halten. Die Verlängerung sei aber möglich, ohne bauliche Veränderungen am Tunnel, wie der Fraktionssprecher Burger sagte. Spätestens zum Start der Landesgartenschau möchten die SPDler das umgesetzt wissen.

Nächster Halt Nußdorf. Die Wartehäuschen weisen Spuren von Vandalismus auf. Es wird diskutiert, ob eine Videoüberwachung Abhilfe schaffen könnte, aber das birgt rechtliche Probleme. Die Durchsage kündigt 15 Minuten Verspätung an. Wegen fehlender Ausweichstellen summieren sich regelmäßig die Verzögerungen auf der eingleisigen Strecke. Die letzte Haltestelle Therme hat so eine Überholspur. Ansonsten sieht es hier derzeit ein wenig trostlos aus, doch das soll sich bis zur Landesgartenschau 2020 ändern. Bis dahin hat hoffentlich der neue Eigentümer des Bahnhofsgebäudes das denkmalgeschützte Haus zu einem Gastronomiebetrieb umgebaut.

Vorbild ist der Seehas

Die Wartezeit auf den Zug nutzt Oswald Burger, um zusammenzufassen, wie Bundes- und Landesregierung auf die Unterstützungswünsche der Region zum Ausbau der Bodenseegürtelbahn und vor allem der dringend notwendigen Elektrifizierung reagiert haben. Der Bund sei nicht zuständig und Förderung gebe es nur für fertige Pläne. Das Land meint, die hiesigen Verhältnisse lägen über dem Landesstandard. Die Region sei Vorhabenträger und eine kommunale Mitfinanzierung daher unerlässlich. Davon will sich die Initiative Bodenseegürtelbahn nicht entmutigen lassen. "Der gemeinsame politische Wille ist vorhanden", betonte Michael Wilkendorf. Das wäre die wichtigste Voraussetzung, um voran zu kommen.

Aufgrund einer Anfrage der SPD im Kreistag wird jetzt geprüft, ob private Träger den Ausbau und Betrieb übernehmen können. Burger: "Der Kreis Konstanz macht das mit der Schweizer Bundesbahn. Die können das, der Seehas fährt getaktet und pünktlich bis nach Engen!"

Bahnhof Stadtmitte

Von den drei Überlinger Bahnhöfen ist der in der Stadtmitte gelegene der belebteste. Hier ist alles dezentral, es gibt kein Bahnhofsgebäude. Fahrkarten erhalten Reisende am Automaten, das DB Reisezentrum verkauft nur Tickets für entlegenere Ziele. Die Fahrradstellplätze sind begrenzt, Gepäck kann in Schließfächern im Parkhaus gegenüber gelagert werden und eine Anzeigetafel informiert über alle Bus- und Bahnverbindungen. Zu den Gleisen führen Treppen sowie ein Aufzug. Eine öffentliche Toilette gibt es neben dem Busparkplatz. Unterstellmöglichkeiten bei schlechtem Wetter bieten nur die Treppen bei den Gleisen. Am Gleis gibt es keinen Notruf, was etwa für Menschen mit Behinderung zum Problem werden kann, wenn der Fahrstuhl ausfällt.

Bahnhof Nußdorf

Der Bahnhof in Nußdorf ist der einzige von Überlingens Bahnhöfen mit kostenlosen Parkplätzen, allerdings können davon kaum Nutzer von Fernzügen profitieren, denn die halten hier nicht. Das Gelände liegt etwas abseits, was das Ankommen und Abfahren hier in der Dunkelheit etwas unangenehm macht – gerade angesichts der Spuren von Vandalismus.

Bahnhof Therme

Der Bahnhof Therme macht einen ziemlich heruntergekommen Eindruck. Der Unterstand für Fahrräder ist ebenso verrostet wie mancher Drahtesel, der hier parkt. Wer sich erleichtern muss, ist auf ein Dixi-Klo angewiesen. Das Bahnhofsgebäude konnte ein privater Investor kaufen, weil die Stadt Überlingen sich im Besitz eines Vorkaufrechtes wähnte, was sich als Trugschluss erwies. In welchem Zustand und mit welchem gastronomischen Konzept sich das Tor zur Landesgartenschau präsentieren wird, ist noch unklar. Die Bahn nutzt weiterhin einen Teil des Gebäudes auf der Schienenseite. Das historisch anmutende Stellwerk wird von einem Mitarbeiter vom frühen Morgen bis zum späten Abend betrieben.