Überlingen Gemeindepsychatrisches Zentrum lädt zu mehr Verständnis ein

Das GpZ engagiert sich seit 20 Jahren für Inklusion. Am heutigen Freitag veranstaltet die Einrichtung eine öffentliche Führung zum Abbau von Vorurteilen.

Die Wäscherei läuft auf Hochtouren. Industrielle Waschmaschinen, riesige Trockner, alles dampft und schäumt. Die Wäscherei ist Teil des Gemeindepsychatrischen Zentrums (GpZ) Überlingen. Hier und in mehreren anderen Betrieben arbeiten Menschen mit psychischer Beeinträchtigung und seelischer Behinderung.

Aufgabe des GpZ ist es die professionelle psychatrische Versorgung für Betroffene anzubieten und gleichzeitig sie in die Arbeitswelt zu (re-)integrieren. Weitere angebotene Arbeitsbereiche sind unter anderem Hauswirtschaft, ein Druckstudio und Online-Handel. Zusätzlich bereitet das GpZ für sich und umliegende Heime Mahlzeiten zu. Diese können von jedem in der öffentlichen Kantine probiert werden.

Als manchmal doch recht schweren Spagat zwischen der Betreuung der Betroffenen und der (Wieder-)Erlangung ihrer Eigenständigkeit beschreibt das GpZ selbst seine Überzeugung. Jeder Mensch habe das Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe am Arbeitsleben. Besonders krankheitsbedingte Leistungsschwankungen seien dabei eine große Herausforderung und entsprechende Lösungs- und Behandlungsansätze müssten individuell angepasst werden.

Zu weiteren Leistungen des GpZ zählen beispielsweise eine psychatrische Institutsambulanz, Soziotherapie und ein Integrationsfachdienst. Diese Dienste werden teilweise von eigenständigen Firmen und Vereinen angeboten, sind aber unter dem Dach der GpZ zusammengefasst.

Um die Betroffenen besser in das gesellschaftliche Leben mit einzubinden wurde Knall-Aktiv geschaffen. Die Initiative von Astrid Hermann, aus dem begleitenden Dienstes des GpZ, soll ein Treffpunkt sein, bei dem Menschen mit und ohne psychatrische Erfahrung die Möglichkeit haben sich zu begegnen. Zusammen werden Gesprächsforen, Lesungen und verschiedene Gemeinschaftsaktionen organisiert. Beispielsweise steht im Mai eine Autoren-Lesung an und für Juni wird ein Sommerfest geplant. "Besonders gefällt mir die Planung und Vorbereitung" sagt Michael Schott, Ehrenamtlicher bei Knall-Aktiv.

Des Weiteren können sich hier Betroffene und Angehörige fachlich austauschen. Knall-Aktiv hilft nicht nur Berührungsängste abzubauen, sondern vor allem den Betroffenen selbst. Denn abgesehen von den spezifischen psychischen Krankeiten, spielt besonders die soziale Komponente eine Rolle, sagt Geschäftsführer Ingo Kanngießer: "Soziale Isolation kann Krankheiten verschlimmern." Durch die Initiative werde versucht, den Betroffenen ihr soziales Selbstvertrauen wieder zu geben und so sie in die Gesellschaft zu (re-)integrieren. "Gelebte Inklusion", nennt dies Astrid Hermann.

Leider sei in der Bevölkerung recht wenig über die Einrichtung bekannt, sagt Ingo Kanngießer. "Es gibt noch immer Ängste in Bezug auf psychiatrisch kranke Menschen." Um diese Barrieren im Kopf zu nehmen, bietet das GpZ am heutigen Freitag 24. März, um 15 Uhr eine öffentliche Führung mit anschließendem Dialog und Kennen-Lern-Kaffee an. Idee der Veranstaltung ist, Vorurteile gegenüber psychisch Kranken abzubauen und vielleicht erste Kontakte für zukünftige Treffen und Aktionen zu knüpfen.

Die Einrichtung

Die Geschichte Gemeindepsychatrisches Zentrums (GpZ) begann 1997 als Tagesstätte mit nur zwei Mitarbeitern. Aufgrund der nahenden Auflösung, veranlasst durch neue Regelungen in der Finanzierung des Landes, wurde nach "Rettungsmöglichkeiten" für die Tagesstätte gesucht. Daraus entstand ein paar Jahre später das Gemeindespsychatrische Zentrum Überlingen als die erste Versorgungseinrichtung dieser Art in Baden-Württemberg. zu den Geschäfts- und Berufsfelder zählen Industrie (Metallbearbeitung, Montage und Verpackung), Wäscherei und Hauswirtschaft, Küche und Catering, Gartenpflege, Online-Handel sowie ein Druckstudio. Geschäftsführer ist Ingo Kanngießer, der schon von Beginn an dabei ist. Derzeit sind rund 130 Menschen im GpZ beschäftigt. Gesellschafter sind die Vianney-Gesellschaft e.V., die Stadt Überlingen, der Bodenseekreis, Pauline 13 e.V., Sprungbrett Werkstätten gGmbH und die Südwürttembergischen Zentren für Psychatrie.