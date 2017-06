vor 1 Stunde SK Überlingen Gasleitung in Baugrube fängt Feuer

Aus bislang noch unbekannten Gründen trat an einer neuverlegten Zuleitung bei einem Neubau in der Seehaldenstraße Gas aus und geriet in Brand. Das Feuer drohte auf Teile des Gebäudes überzugreifen. Die Feuerwehr bekam die Situation aber unter Kontrolle.