Überlingen Gartenstuhl in der Abigstraße gestohlen

Die Polizei verdächtigt zwei Frauen, ein Ausstellungsstück im Wert von 190 Euro in der Abigstraße gestohlen zu haben. Nun werden Zeugen gesucht.

Zwei Frauen sollen am Samstag gegen 17.15 Uhr an einem Einkaufsmarkt in der Abigstraße in Überlingen einen Gartenstuhl "Luxus-Komfortsessel Colombo, Farbe beige" im Wert von 190 Euro gestohlen haben. Laut Polizei lud eine Frau das Ausstellungsstück in ein schwarzes Auto, Marke Seat Leon, und fuhr davon. Laut Zeugenaussagen war sie zwischen 40 und 50 Jahre alt, 160 bis 170 Zentimeter groß, hatte eine korpulente Figur und schwarzes Haar mit Pagenschnitt. In ihrer Begleitung war eine weitere Frau im Alter von 15 bis 20 Jahren, etwa 170 Zentimeter groß, mit schlanker Figur und glatten braunen Haaren. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Überlingen unter 07551/804-0 erbeten.