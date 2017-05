Überlingen Gartenschau GmbH hält Grünen-Diskussion zur Verkehrsplanung gegenwärtig für "kontraproduktiv"

Landtagsabgeordneter Martin Hahn und der Schweizer Bahnexperte Paul Stopper sehen die Landesgartenschau als Chance für nachhaltige Verkehrskonzepte. Stadt und LGS GmbH lehnen eine Teilnahme an einer von den Grünen organisierten Diskussion allerdings ab.

Gegen den Verkehrsinfarkt hilft der Ausbau des Eisenbahn-Verkehrs. So lautet das Credo des Schweizer Verkehrsplaners Paul Stopper, Gründer der Initiative Bodensee-S-Bahn. Auf Einladung von Bündnis 90/Die Grünen sprach er am Mittwochabend darüber, wie bei der Landesgartenschau 2020 ein Verkehrschaos zu vermeiden sei. Seine per Beamer an die Wand geworfene These klang so, als ob die LGS-GmbH noch keinen Plan habe: "Man dachte an alles, nur nicht daran, wie die Besucher hinfahren sollen." Statt sich aufzumachen zu "neuen Ufern" plane man vor allem Auto-Parkplätze, sagte er mit Bezug auf einen Hinweis von Peter Epinatjeff vom Vorstand des Grünen Ortsverbands. Der hatte in seiner Begrüßung gesagt, dass von Seiten der Stadt und der LGS GmbH geplant sei, auf dem Härlen einen Parkplatz für 2000 Autos zu bauen. Wenn nachhaltige Lösungen gewünscht seien, so Stopper, "müssen Sie jetzt Gas geben".

Auf dem Podium saßen neben Paul Stopper und dem Grünen Landtagsabgeordneten Martin Hahn die Gemeinderäte Ulf Janicke (Fraktion LBU/Die Grünen) und Uli Krezdorn (CDU). Stadt und LGS nahmen die Einladung nicht an. Eine Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt sei "kontraproduktiv", so LGS-Geschäftsführer Roland Leitner (siehe unten).

Martin Hahn sagte bei der Diskussionsveranstaltung am Mittwochabend im Hotel Seegarten, dass Überlingen mit 800 000 Besuchern bei der LGS rechne, durchschnittlich 4500 Besucher pro Tag. Davon kämen 60 Prozent mit dem Auto, 10 Prozent mit dem Zug. 100 Busfahrten seien täglich für den Transfer zum Bürgerpark nötig. "Das alles ist eine logistische Herausforderung." Die LGS biete jedoch die Chance für bleibende Werte, auch in Verkehrsfragen.

Paul Stopper: "Sie haben den Bahnhof Therme. Näher kann man es nicht haben." Allerdings müsse er "aufgemotzt" werden; der Bahnsteig am Bahnhof Mitte müsse für lange Züge ausgebaut und der Zustieg ebenerdig gestaltet werden. Bei erfolgreichen Verhandlungen mit Bahn und Land sei ein Halb-Stunden-Takt "ohne große Investitionen" möglich. Zweistöckige und/oder längere Züge könnten mit einer Fahrt bis zu 675 Menschen nach Überlingen bringen. Man könne die mit dem Auto anreisenden Gäste schon weit vor Überlingen zum Umstieg drängen, mit dem Vorteil, dass es zwischen Radolfzell und Uhldingen Bahnhöfe gebe mit Firmenparkplätzen in der Nähe, was an besucherstarken Tagen viel Potenzial schaffe.

Uli Krezdorn rückte Stoppers These zurecht, indem er betonte, dass bei der LGS erfahrene Profis am Werk seien, dass mit der Bahn und den Schifffahrtsbetrieben Gespräche laufen, dass es viele Ideen gebe und Überlingen schließlich schon "Narrentreffen mit 20 000 Besuchern" meisterte. "Ich habe keine Bauchschmerzen bei dem Thema."

Ulf Janicke sagte, dass er den Radverkehr fördern möchte. "Wir hängen mit Problemen in der Hafenstraße noch hinterher." Außerdem müsse der normale Stadtverkehr reduziert werden, damit die Pendelbusse nicht im Stau stecken. Er wünsche sich, dass neben den Experten auch die Bürger von Überlingen mit eigenen Aspekte zur Verkehrslösung beitragen können.

Von den Besuchern am Mittwochabend sagte Lothar Stolba, dass sich mit einer Parkplatz-App der Individualverkehr nach der "Schwarmintelligenz" lösen lasse. Winfried Ritsch empfahl, bei der ZF in Friedrichshafen vorstellig zu werden, um deren "Roboter-Bus" nach Überlingen zu holen. Roland Hipper sagte, dass die Anfahrt im Westen mit Pendelbussen wegen der Bahnschranke ein "neuralgischer Punkt" sei. Hahn beendete den Abend mit den Worten, dass "wenig Lösungen, aber viele gute Ansätze" genannt worden seien.

Roland Leitner: Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt "kontraproduktiv"