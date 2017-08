Überlingen Furioser Abschluss im Kapuziner

Sentimentale Erinnerungen an unvergessliche Abende und spannende Begegnungen. Veranstalter Reinhard Weigelt sucht neue Spielstätte für das Landesgartenschaujahr 2020.

Überlingen – Hallelujah! Was für ein Abend! Mit dem einen Wort wäre eigentlich schon alles gesagt. Falls man dazu überhaupt noch etwas sagen müsste. Aber man muss, denn es gibt viel zu sagen. Nicht nur über diesen Abend. Es war der letzte Abend der diesjährigen Veranstaltungsreihe Kunst im Garten und Kultur im Kapuziner, und es war schon ein klein wenig sentimentaler Abschied mit schönen Erinnerung an spannende und unvergessliche Abende und Begegnungen: an Weltmeisterin Fitz, an die Microband, den unvergesslichen Sulke, Moresco, die umjubelte Fledermaus, die Kultnacht, laute Kubaner und jetzt ein sanfter und leiser Abschied mit dem Leonard-Cohen-Project.

"2018 und 2019 sind wir wieder hier", sagte Veranstalter Reinhard Weigelt bei seiner obligaten Begrüßung, "aber 2020 nicht mehr". Im Landesgartenschaujahr wird das Kapuziner voraussichtlich anderweitig genutzt werden, sodass Weigelt sich was anderes überlegen muss. Aber, er ist optimistisch, dass es auch im Jahr 2020 weitergeht.

Das Kapuziner war zum Abschluss wieder nahezu ausverkauft. Nur dass diesmal noch hunderte Kerzen die ehemalige Kirche in ein romantisches Licht tauchten und alles noch viel wärmer machten. Die Temperatur drinnen stellte den Hochsommer draußen locker in den Schatten. Und da zeigte Weigelt, wie perfekte Werbung geht, wie man in brutaler Hitze ein sehnsüchtiges Verlangen aufbaut und mit einem Satz sein nächsten Projekt perfekt positioniert: "Wir sehen uns wieder auf der Eisbahn!"

Hallelujah! Noch bevor Gutmann, Dempfle und Schmolz ihre Gitarren stimmten, kochte das Kapuziner schon, es war eine heiße Nacht. Der vorrangige Dank geht an meine unbekannte Sitznachbarin, die vorausschauenderweise einen Fächer dabei hatte und ihn pausenlos benutzte. Das war sehr angenehm, auch noch einen Sitz weiter.

Denn nicht nur der Sommer und die Kerzen heizten auf, auch die drei Gitarristen mit ihren Balladen und Liedern von Leonard Cohen. Seine Texte drehen sich um Lust, Liebe, Leidenschaft und Sehnsucht, aber erzählen eben auch von den Widrigkeiten des Alltags, von Hass, Einsamkeit, Angst und Tod. Leonhard Cohen verstarb vergangenen November, das schwebte irgendwie mit, da bekamen die vielen Kerzen in der ehemaligen Kirche fast noch eine zweite Bedeutung. Dass da die eine oder andere Träne nicht ausblieb, ist nur allzu verständlich.

Fast pathetisch wirkte Frontsänger Jürgen Gutmann in dieser Konstellation, dabei portraitierte er mit seiner leicht sonoren Stimme eigentlich nur leise und bedächtig jenen begnadeten Leonhard Cohen, und das mit sehr viel Details und Einfühlungsvermögen. Er brachte Cohen inhaltlich näher und zeigte musikalische Verbindungen zu John Lennon, Simon & Garfunkel und Barclay James Harvest auf.

Im Grunde waren Cohen und die späte Stimme von John Lees gar nicht so weit entfernt, ebenso auch musikalisch wie Gutmann, Dempfle und Schmolz mit dem "Hymn" eindrucksvoll skizzierten. Mit nur drei Gitarren klang das alles fast wie ein Unplugged-Konzert, bei den vielen orchestralen Songs von Cohen und den anderen Musikern war das eine wohltuende Erfahrung.

"So long, Marianne", "Suzanne" und "First We Take Manhattan" sorgten für feuchte Augen und Gänsehautfeeling in einer heißen Sommernacht, in der Herzen und Kerzen nur so dahin geschmolzen sind.

Es war eine einzigartig leise und sanfte Liebeserklärung an einen wunderbaren Musiker, eine ehrliche Ehrerweisung an einen unsterblichen Künstler und ein fast dreistündiger Höhepunkt eines fantastischen Sommer-Festivals: Hallelujah!

"Es wird ein paar neue Namen geben"

Reinhard A. Weigelt ist Organisator der Kleinkunstfestivals Kultur im Kapuziner. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER zieht er Bilanz.

Herr Weigelt, die 22. Auflage von Kultur im Kapuziner in einem Satz zusammengefasst?

Die war so erfolgreich, dass wir 2018 genau so weitermachen.

Was war Ihr schönstes Erlebnis?

Mein Freund Stephan Sulke hat ein fantastisches Konzert gegeben. Da haben Qualität und Sound gepasst. Ebenso wie beim Leonard-Cohen-Project. Das waren meine persönlichen Highlights.

Wollen Sie schon was für 2018 verraten?

Ja, den Termin: 3. bis 26. August 2018. Und dass wir dem Konzept treu bleiben. Es wird ein paar neue Namen geben, die wir noch nicht in Überlingen gehört haben. Das Leonard-Cohen-Project wird wieder dabei sein. Zum dritten Mal. Das kann ich jetzt schon versprechen.