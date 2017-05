Überlingen-Nußdorf Frühlingskonzert: Musikverein spielt Lieblingsmelodien

Der Gesang- und Musikverein Nußdorf hat bei seinem Frühlingskonzert gefühlvolle und abwechslungsreiche Blasmusik präsentiert.

Melodien und Stücke, „die wir schon lange mal wieder oder schon lange mal spielen wollten“, wie es Moderator Jürgen Specker ausdrückte, hat der Gesang- und Musikverein Nußdorf während seines Frühlingskonzertes geboten. Diesen Strauß bunter Melodien nicht entgehen lassen wollten sich rund 100 Zuhörer im Dorfgemeinschaftshaus, womit dieses indes nicht ganz besetzt war.

Wie von ihm gewohnt, verstand es Dirigent Alexander Mahl, seine Musiker zu einem großen Klangkörper verschmelzen zu lassen. Das wurde schon während des ersten Stückes, dem kräftigen „Florentiner Marsch“, einer der weltweit am meisten gespielten Märsche, offenbar. Weiter ging es mit der an die Copacabana erinnernden fröhlichen Samba „Holiday in Rio“ und mit "Moment for Morricone". Das Stück gehört zu den erfolgreichsten Veröffentlichungen für Blasorchester. Das feurige, temperamentvolle Medley „Latin Gold“ wiederum enthielt einige der beliebtesten Latin-Hits.

Reise durch 70er und 80er

Nach der Pause war der Konzertmarsch „Die Sonne geht auf“ angesagt, bevor „Boney M. Superhits“ an die Discozeit Ende der 1970er-Jahre, „Queen in Concert“ an die größten Hits der Rockgruppe um Freddie Mercury und "Eighties Flasback" an bekannte Charthits der 1980er-Jahre erinnerte. Dass „Game of Thrones“ der gleichnamigen US-amerikanischen Fantasy-Fernsehserie eine der schönsten und unverwechselbarsten Filmmusiken der zurückliegenden Jahre ist, stellte die Kapelle im letzten, abrupt endenden Stück des Abends unter Beweis. Und weil es so beeindruckend klang, spielte es die Kapelle als Nachschlag gleich noch einmal.

Ohne eine weitere Zugabe durften die Zöglinge von Dirigent Alexander Mahl aber nicht von der Bühne: Dafür hatten sie sich den "Maxglaner Zigeunermarsch" ausgesucht, ein Marsch, der auch eine Polka sein könnte und der eines der absoluten Lieblingsstücke des Vereins darstellt. Den lang anhaltenden Applaus konnten die vielen Mitwirkenden auf der Bühne als Bestätigung für ihren Einsatz werten.