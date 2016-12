Überlingen Fröhliche Weihnacht' überall

Weihnachten gilt als das Fest der Liebe. Angesichts der vielen Kriege in der Welt und Bedrohungen auch hierzulande stand Weihnachten 2016 unter einem besonderen Stern. Die Kirchen waren voll, auch in der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinde in Überlingen suchten viele Christen nach einem Zeichen, das ihnen Hoffnung macht. Zugleich ist Weihnachten das Fest der Familie. Die Augen der Kinder in den Christmetten und bei den Krippenspielen leuchteten.

Da lag es für den katholischen Stadtpfarrer Karl-Heinz Berger nahe, einen Bogen vom kleinen Kind in der Krippe zu der Frage zu schlagen: „Wo bist du Gott?“ Das Bedürfnis, Gott wahrzunehmen und etwas von seinem Frieden und einer Zustimmung zum Leben wahrzunehmen, treibe die Leute an Heiligabend zusammen. Berger: „Wir sind eingeladen, über die Geburt eines Kindes nachzudenken, das lebendige Gesicht unseres Gottes. Gott beginnt mit uns immer wieder neu den Weg.“

Was ist so heilig an dieser Nacht? Diese Frage stellten sich die Besucher, die spät am 24. Dezember ins Münster gingen. Ab 21.15 Uhr füllte sich nach und nach der Kirchenraum. Während weihnachtliche Lieder erklangen, vorgetragen von Instrumentalisten und einem mehrstimmigen Frauenensemble des Münsterchores und der Jugendkantorei, konnte man zur Ruhe kommen und eine Bescherung auf rein emotionaler Ebene erleben.

„Sagt den Verzagten: Habt Mut, Gott selbst wird kommen und euch erretten“. Mit diesen Worten, gesprochen ins Dunkel des Kirchenraumes, begann die Christmette, gefolgt vom gesungenen Martyrologium, in dem „die Geburt unseres Herrn Jesus Christus im Fleische“ angekündigt und in den Zusammenhang der Menschheits- und Heilsgeschichte gestellt wird. Der Himmel, zu dem wir schauen, sei wirklich leer, sagte Karl-Heinz Berger. Aber der Himmel, der in uns ist, in ihm fänden wir Gott.

Und dann das Kind. Mütter und Väter wüssten, dass jede Geburt eines Kindes etwas außergewöhnlich Heiliges sei. Jedes Kind werde von den Engeln angesagt, „dass hier ein Gott sich sichtbar macht“. „Sie wollen Gott finden?“, fragte Berger. „Nun gut, ich gehe mit Ihnen und mache mich auf den Weg.“ Gott in Büchern zu suchen, in den Dogmen und in den Lehren der Menschen, das sei vergeblich. „Aber mit einem solchen Gott, mit einem 40 bis 50 Zentimeter, dreieinhalb Kilo schweren Gott, kann ich leben, mit einem Gott, der in meinem Menschsein reift und heranwächst, der sich, so wie ich, ständig verändert und der sich nicht einsperren lässt in fertige Antworten. Er ist das Überraschende meines eigenen Lebens und er macht es deutlich in einem ganz kleinen Kind.“ Ob sie ihre Kinder lieben, fragte Berger ins Münster. „Nun denn, dann haben Sie doch Gott längst gefunden.“

Man solle nicht fragen, warum Gott nicht eingreift angesichts des Unfriedens auf der Welt. Berger: „Erinnern Sie sich an das Kind, das Sie selbst waren und wie Sie gewachsen und geworden sind durch alle Höhen und Tiefen hindurch und dass Gott mit Ihnen erwachsen geworden ist. Also tun wir doch, was Gottes ist.“

Im Hochamt am 25. Dezember konzentrierte sich der Stadtpfarrer auf einen Satz: „Ich will, dass Du bist.“ In Anlehnung an das Johannes-Evangelium („Im Anfang war das Wort“) stellte er heraus, dass sich jeder Mensch willkommen fühlen dürfe. „Die Botschaft dieses Tages sagt uns: Alles und jeder ist durch das Wort geworden und ohne dieses Werdewort wurde nichts, was geworden ist.“

„Fürchte Dich nicht – der Retter der Welt ist geboren"

Hoffnung und Zuversicht – diese Botschaft prägten die Gedanken der evangelischen Dekanin Regine Klusmann und Pfarrerin Silvia Johannes bei den Predigten an Heiligabend in der Franziskanerkirche und im Paul-Gerhardt-Haus. Auch mit Blick auf das jüngste Attentat und die Reaktionen darauf. Hier schlug Pfarrerin Johannes den Bogen von Angela Merkels Appell an eine menschliche Gesellschaft vom Sommer 2015 zu einem ungewöhnlichen Krippenspiel. „Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen, dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen“, zitierte sie noch einmal die Kanzlerin, „dann ist das nicht mein Land.“ Johannes nannte das „eine zutiefst christliche und sehr konkrete Aussage, die jedem Pfarrer gut gestanden hätte“.

Eine ungewöhnliche Parallele hatte sie in der Geschichte von einem Krippenspiel entdeckt. Wer kennt nicht die Rolle des Herbergswirts bei Lukas? „Nein, nein. Ihr kommt nicht rein!“ steht meist im Drehbuch. Doch der junge Schauspieler hatte plötzlich die Not von Maria und Josef erkannt, freudestrahlend die Tür geöffnet und die ganze Aufführung damit fast gekippt. Da kann einer selbst im Spiel die Hartherzigkeit, wie sie vom Evangelisten vorgegeben ist, nicht aufrechterhalten.

„Lassen wir uns ganz auf unser Herz, unseren Glauben ein, wie der kleine Junge Tobias im Krippenspiel?“ fragt die Pfarrerin: „Bleiben wir so barmherzig gegenüber denen, die bei uns anklopfen, ihr Leben bergen wollen, schlagen die Türen nicht zu?“ Johannes zitierte die Londoner „Times“ mit der Frage nach dem Berliner Attentat: „Hat unsere Hilfsbereitschaft Grenzen?“ Und sie warnte vor den Stimmen, die nur von „Furcht, Rache und Vergeltung“ sprächen, nicht jedoch „von der Liebe zum Leben“, die Jesus in die Welt gebracht habe. Gerade sie sei jedoch „eine Brücke und die wahrhaftige Verbindung zwischen allen Menschen und Religionen der Welt“.

Ausgangspunkt für Dekanin Klusmann war eine Geschichte von Hans-Dieter Hüsch, dessen „Paul auf den Bäumen“ das „Fürchtet euch nicht!“ im Dunkeln an die Wände eines Güterwagens geschrieben habe, um seiner Angst Herr zu werden. Diese Angst breite sich auch bei uns aus. „Die Angst, dass unser so sicheres Leben hier bedroht ist: Kinder werden zu Attentätern gedrillt, Frauen und Mädchen trauen sich nicht mehr allein hinaus. Angst vor Fremden, Unberechenbaren.“ Und in allem stelle sich die Frage „Wo bist Du Gott!“ Doch, so die Dekanin: „Wir sollen nicht klein beigeben, uns einschüchtern lassen von den Angstmachern dieser Welt, die in Berlin oder anderswo ihr Unwesen treiben – sondern ihnen unsererseits das ‚Fürchtet euch nicht!’ des Engels entgegen halten.“ Diese Zusage gelte für alle: „Fürchte dich nicht – der Retter der Welt ist geboren! Darum tragen wir aufrecht das Licht der Liebe in diese Welt!“