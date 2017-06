Überlingen Frischer Wind weht durchs Sommertheater

"Ein anspruchsvolles, unterhaltsames und kluges Programm" verspricht der Förderverein Sommertheater Überlingen in der neuen, etwas anderen Saison, die er gemeinsam mit seinen wichtigsten Mitstreitern zu verantworten hat – dem künstlerischen Leiter Bernhard Stengele und dem Kulturmanager Simeon Blaesi, bei dem alle organisatorischen Fäden zusammenlaufen.

Musik, Poesie, Literatur und ein gehörige Portion Lokalkolorit formen in den vier Inszenierungen des diesjährigen Sommertheaters an 24 Abenden in der Kapuzinerkirchen ein buntes Mosaik für Theaterfreunde und solche, die es werden wollen. Aus gutem Grund gibt Vorsitzender Thomas-Michael Becker vorab eine kleine Entwarnung. "Es wird keine erotischen Provokationen geben", sagt er in Erinnerung an den "Sommernachtstraum", den zumindest ein Teil des Publikums als Alptraum empfunden hatte.

Dass die Stadt als offizieller Veranstalter ganz hinter den engagierten Akteuren steht, bekräftigte Oberbürgermeister Jan Zeitler. "Meine Spannung wächst langsam schon ins Unermessliche", freute sich Zeitler beim Pressegespräch schon auf die erste Premiere. "Wir sind auf einem guten Weg", erklärte er. Bei den Initiatoren, Organisatoren und Akteuren sei viel Leidenschaft zu spüren und "viele Menschen warten schon darauf". Ja, der OB war sogar schon einen Schritt weiter. "Wenn die Saison zu Ende ist, machen wir uns gemeinsam Gedanken, wie es in den nächsten Jahren weitergehen kann."

Thomas-Michael Becker mag dies sicher gerne gehört haben. Er sprach insbesondere den Sponsoren noch einmal seinen Dank aus. "Ohne sie würden wir das nicht stemmen", erklärte der Vorsitzende des Fördervereins. Zu den Unterstützern gehören neben der Volksbank auch die Klinik Buchinger-Wilhelmi sowie das Einkaufszentrum La Piazza und das MAC-Museum für Autos und Kunst in Singen.

"Wenn nur die Liebe bleibt"

Eine kleine Einstimmung auf den ersten Programmpunkt gaben Bernhard Stengele und Paul Amrod (Piano) mit dem Titelsong "Wenn nur die Liebe bleibt", dessen Original von Jacques Brel stammt und von Klaus Hofmann ins Deutsche übertragen wurde. Dritter im Bunde wird am Samstag der Afrikaner Ouelgo Téné sein, der in Stengeles Ensemble in Gera den Hauptmann von Köpenick gespielt hatte und wie manche andere ausländische Schauspieler rassistischen Anfeindungen ausgesetzt war.

Dass es für Theaterbesucher aus Konstanz diesmal keine Schiffsverbindung zurück nach Wallhausen geben wird, mag mancher auf den ersten Blick vielleicht als Manko sehen. Wer allerdings an die daraus resultierenden Randbedingungen denkt, kann die positiven Aspekte nachvollziehen, die Bernhard Stengele ausdrücklich benennt. "Das ist gut so", betonte der künstlerische Leiter: "Wir können später beginnen. Die Konstanzer Besucher rennen nicht alle nach der Vorstellung zum Schiff und wir können noch gemeinsam ein Glas Wein trinken." Tatsächlich war der frühe Beginn um 19 Uhr der Bootsverbindung über den See geschuldet, was manchen Besuchern ebenfalls Stress bereitete und die Zeit für einen Apéro einschränkte.

Die Stücke im Einzelnen