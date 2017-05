Überlingen Frisch im Amt bestätigter DAV-Chef Klaus Haberstroh bangt um Bau der Kletterhalle

Alpenvereins-Vorsitzender der Sektion Überlingen ist im Amt bestätigt worden. In der Hauptversammlung erinnerte er daran, dass der politische Wille zum Bau einer Kletterhalle in Überlingen bislang sehr groß war. Die Stadt plant den Baubeginn für die neue Sporthalle erst im dritten Quartal 2018. Genügend Zeit für eine Neuplanung für eine kombinierte Sport- und Kletterhalle?

300 000 Euro hat der Alpenverein zweckgebunden zurückgelegt, für den Bau einer Kletterhalle. "Wenn wir es nicht bald ausgeben, könnten wir steuerliche Probleme bekommen", sagte Sektionsvorsitzender Klaus Haberstroh vor der Hauptversammlung des DAV. Wobei das nicht die größten Probleme sind, die Haberstroh umtreiben; vielmehr hat er die Sorge, dass es mit dem Bau der Kletterhalle nach dreijähriger Planung gar nichts mehr wird. "Ich bin frustriert", sagte Haberstroh am Freitagabend vor seinen Mitgliedern im Dorfgemeinschaftshaus Bambergen, nachdem bekannt wurde, dass die Stadtverwaltung Abstand nehmen möchte vom Bau einer kombinierten Sport- und Kletterhalle. Die Stadt favorisiert getrennte Gebäude, bei denen es zu keinen Überschneidungen zwischen Schulsport und Vereinssport kommt. Synergieeffekte, mit denen der DAV kalkuliert hatte, würden somit entfallen. Erschwerend kommt für den DAV hinzu, dass die Stadt aus Kostengründen auf den Bau einer Tiefgarage verzichtet, auf der der DAV die Kletterhalle aufsetzen wollte.

„Wir verstehen uns gegenüber der Stadt als Partner, der etwas zu bieten hat, und nicht als Bittsteller. Es wäre schade, wenn diese Chance verpasst würde, immerhin können wir 1 Million bis 1,2 Millionen Euro in das Projekt investieren", sagte Haberstroh. Die Hoffnung wollen der Verein und sein Vorsitzender noch nicht aufgeben. „Wir brauchen jetzt konkrete Zahlen“, so Haberstroh, der gestern zum Gespräch bei den von der Stadt beauftragten Architekten in Stuttgart weilte, um an einem für alle tragbaren Konzept zu feilen.

Die Stadtverwaltung führte Sicherheitsbedenken ins Feld. Die Unversehrtheit der Kinder könne gefährdet sein, wenn sie mit Erwachsenen die selbe Umkleidekabine nützen. Das müsse man ausschließen, sagte Raphael Wiedemer-Steidinger, Fachbereichsleiter der Stadtverwaltung, mit Verweis auf das Schulgesetz und das Jugendschutzgesetz.

Klaus Haberstroh und sein Stellvertreter Tom Meissner-Braun machten gegenüber den Mitgliedern deutlich, dass mit den Experten im Deutschen Alpenverein München – die den Bau hunderter Kletterhallen begleiteten – eine seriöse Planung betrieben worden sei. Man hätte kurzfristig die Mitglieder entscheiden lassen können, um im hohen Tempo mit der Stadt für das Gesamtprojekt mitzuziehen. Doch sei nun das Raumprogramm und das Kostenkonzept verworfen worden, während die Stadt Druck mache, um möglichst rasch den Baubeschluss für die 4,8-Feld-Sporthalle auf den Weg zu bringen. Haberstroh: "Wir waren drei Jahre lang auf einem guten Weg und voller Hoffnung. Auch bei den Gemeinderatsfraktionen wurden wir immer sehr positiv aufgenommen, weil man gesehen hat, dass wir den Breitensport ausbauen. Jetzt bin ich für gute Ideen dankbar, wie wir es noch schaffen können."

4,8 Felder bedeutet fünf Hallenteile (mit einem Anteil von 0,8 ist die Geräteturnhalle gemeint) und zehn Umkleidekabinen, also pro Geschlecht und Hallenteil eine Kabine. Das sehe das vom Gemeinderat verabschiedete Raumkonzept vor, sagte Wiedemer-Steidinger. Mehr seien nicht finanzierbar. Bei vollem Schulbetrieb seien alle Umkleidekabinen nötig, eine gleichzeitige Nutzung durch den Alpenverein könne nicht garantiert werden. "Wenn der Alpenverein hierfür Lösungen sieht, darf er sie gerne einbringen, dann können die Schulen das für sich noch einmal durchdenken." Haberstroh hatte gegenüber den Alpenvereinsmitgliedern gesagt, dass es "Lösungen" gebe, "es wurde mit uns aber nie darüber diskutiert". Seit drei Jahren sei klar gewesen, dass der gemeinsame Bau vertraglich schwierig zu gestalten sei, der politische Wille es zu schaffen, habe auf allen Seiten bisher überwogen.

Kreis benötigt Flächen selbst

Bis vor etwa zwei Monaten hatte die Stadt den Campus auf einer größeren Fläche geplant. Wie Wiedemer-Steidinger sagte, habe der Landkreis der Stadt noch im Jahr 2016 den Verkauf eines Grundstücks signalisiert, vor gut zwei Monaten aber Eigenbedarf angemeldet. Es handelt sich dabei um eine Parkplatzfläche. Wäre diese überbaut worden, hätte der Kreis für seine Schulen wiederum neue Parkplätze nachweisen müssen, und in diesem Fall wäre es denkbar gewesen, dass der Landkreis Plätze in der damals noch geplanten Tiefgarage anmietet. Wiedemer-Steidinger: "Uns freut es natürlich, dass der Landkreis den Schulstandort stärkt und ausbaut. Das bedeutet aber, dass es auf dem Campus etwas enger zugeht. Das war die Herausforderung, die uns vor zwei Monaten ereilt hat." Oberbürgermeister Jan Zeitler sagte im Gespräch mit dem SÜDKURIER, dass die Architekten ausdrücklich den Auftrag erhalten hätten, den Campus so zu planen, dass eine Kletterhalle Platz findet. Zeitler: "Der Platz ist vorhanden."

Der aktuelle Zeitplan der Stadt sieht den Baubeginn für die neue Sporthalle nicht mehr in diesem Jahr vor, wie Haberstroh gegenüber den Mitgliedern gegenüber angenommen hatte, sondern erst im dritten Quartal 2018. "Wir sind noch in der Grundlagenermittlung", sagte Wiedemer-Steidinger. Wenn der Gemeinderat in seiner Sitzung am 31. Juli auf Grundlage einer Kostenschätzung einen Baubeschluss fasst, beginne die Entwurfsplanung. Einen Bauantrag könne die Stadt vermutlich erst im vierten Quartal 2017 stellen. Wiedemer-Steidinger zu dem vom Alpenverein empfundenen Zeitdruck: "Wir werden dem Alpenverein gerne nochmal darstellen, was die Meilensteine bedeuten, vielleicht gibt es da noch Interpretationsunklarheiten."