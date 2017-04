Überlingen Freude beim Weingut Kress: 2016er-Jahrgang ist kaum in den Flaschen und schon ausgezeichnet

Der neue Überlinger Wein wurde beim internationalen Wettbewerb in Lyon mit Gold prämiert. Gleich dreimal durfte sich die Winzerfamilie Kress über die höchste Auszeichnung freuen. Zuletzt waren die Winzer mit der Abfüllung der letzten Sorten beschäftigt- und mit dem Nachtfrost.

Es ist gerade viel los beim Weingut Kress in Überlingen: Der Nachtfrost hält die Winzerfamilie auf Trab. „Wir sind noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen“, berichtet Viola Kress von dem Nachtfrost der letzten Tage. Zudem waren die Winzer in den vergangenen Tagen mit der Abfüllung des 2016er-Jahrgang beschäftigt. Kaum ist der neue Überlinger Wein in der Flasche, freut sich die Familie über drei Goldmedaillen aus dem Weinland Frankreich. Als einer von nur drei deutschen Winzern wurde das Überlinger Weingut beim internationalen Weinwettbewerb in Lyon mit der höchsten Auszeichnung geehrt.

Zeit zur Freude blieb aber nur wenig. Zuletzt wurden die letzten Sorten abgefüllt – die, die am längsten auf der Hefe liegen sollen. Inmitten all der hektischen Betriebsamkeit hält Kristin Kress kurz inne: „Es ist ein besonderer Tag für uns“, erklärt die Winzerin, „die gut behüteten Kinder verlassen das Haus und finden hoffentlich den Weg in schöne Keller und glückliche Kehlen.“ Dann ist sie auch schon wieder bei der Arbeit, denn jede Hand wird bei der Abfüllung gebraucht.

Auf dem Hof der Winzerfamilie steht eine mobile Weinabfüllanlage. Das ist eigentlich ein großer Lastwagen-Anhänger, auf dem sich die vollautomatische Abfüllanlage befindet. Die leeren Flaschen werden von Hand auf das Förderband gestellt, anschließend maschinell gespült, gefüllt und verschlossen. Am Ende verlassen mit Vorder- und Rückenetikett versehene Flaschen handlich in 6er-Kartons verpackt den Anhänger.

Etwa 18 000 Flaschen kann die Maschine am Tag schaffen. Damit sie pausenlos laufen kann, fährt Sohn Johannes Kress mit dem Gabelstapler die Paletten mit den Kartons ins Lager und sorgt dafür, dass jederzeit genügend leere Flaschen und Kartons an der Abfüllanlage bereitstehen. Familie Kress und ihre Helfer sind ein eingespieltes Team, es läuft alles bestens.

Mit viel Sonnenschein ist der 2016er Jahrgang gereift. Viola Kress erinnert daran, dass auch das vergangene Jahr vom Wetter durchwachsen begann, was den Winzern viel Sorge bereitete. Dann wurden sie aber mit einem sehr schönen Spätsommer 2016 mit viel Sonnenschein belohnt, der den Öchslewert, die offizielle Maßeinheit für den Zuckergehalt der Trauben, hochschnellen ließ. Mitte Oktober begann die Hauptweinlese und Winzer Thomas Kress prophezeite nach der Lese: „Wir werden mit dem 2016er-Jahrgang hohe Qualität präsentieren, wir werden Überlingen eine Freude bereiten.“

„Im Wein spiegelt sich das Jahr wider“, bestätigt Viola Kress. Den 2015er-Jahrgang beschreibt sie als einen kräftigen Superjahrgang. Doch jedes Jahr gibt es etwas Neues, einen anderen Wein: „Jedes Jahr ist es ein neues Kennenlernen.“ Sie macht es für den 2016er-Jahrgang spannend: „Die Vorfreude zieht sich lange hin“, beschreibt Viola Kress. „Wir lassen den Wein eine Weile auf der Hefe liegen, damit er eine gute Grundlage für die weitere Reifung in der Flasche bekommt.“

Der richtige Moment ist jetzt gekommen, der Wein kommt in die Flaschen. Thomas Kress sollte Recht behalten, denn der 2016er-Jahrgang übertrifft deutlich die Erwartungen, die an ihn gestellt wurden. „Der 2016er ist ein Event für sich“, wie Viola Kress ihn umschreibt: facettenreich, zart verspielt und sehr filigran. „Er zeigt sehr deutliche und schöne Jahrgangsmerkmale.“

Wie der neue Riesling, der als eine zarte, fruchtige Symphonie mit zarten Pfirsichnoten aufwartet. Der Kerner liegt zurzeit im Trend, „zumindest bei Leuten, die den Geschmack des Kerner mögen“, wie Viola Kress berichtet. Der 2016er-Kerner von Kress geht in eine ganz andere Richtung: Er ist tropisch gelungen. Mit einer fruchtig-dominanten Note der Drachenfrucht ist er der ideale Genuss in einer warmen Nacht oder auch Begleiter für asiatische Salate und vietnamesische Sommerrollen.

Den Sauvignon Blanc gibt es erstmalig bei Kress: „Wir bleiben nicht stehen, wir möchten experimentieren“, erklärt Viola Kress. Auf den „besten Stücken in Goldbach“ haben sie ihn angebaut. Das Ergebnis sei ein erstaunlich zartes und frisches Zusammenspiel von Früchten und Kräutern, von Cassis und noch jungem Waldmeister.

Und während im Hof fleißig der 2016er-Jahrgang abgefüllt wird, ist Thomas Kress schon wieder im Weinberg und kümmert sich um die Reben: Dort wächst langsam der 2017er-Jahrgang heran.

Drei Goldmedaillen für Weine von Kress

„Frankreich ist eine Weinnation“, sagt Viola Kress, „daher ist es ein schönes Feedback vom Weinland schlechthin.“ Beim Weinwettbewerb Concours International De Lyon in Frankreich wurden gleich drei Weine von Kress mit einer Goldmedaille ausgezeichnet: Der ganz neu abgefüllte Überlinger Cuvée Blanc 2016 (8,80 Euro pro Flasche) sowie die beiden 2015er-Jahrgänge Goldbach Chardonnay (24 Euro) und Goldbach Riesling Auslese (24 Euro).

Die Lage in Goldbach ist das Filetstück bei Kress. Viola Kress spricht von einer recht einzigartigen Lage, die exponiert und gut geschützt in einem kleinen Kessel liegt. „Die Sandböden halten gut warm.“ Das sei die ideale Voraussetzung für extraktreiche und geschmackvolle Sorten.

Der vom Verband der Sommeliers Lyonnais und Rhône-Alpes durchgeführte internationale Weinwettbewerb fand am 25. März in Lyon statt. 6550 Teilnehmer aus 36 Ländern waren dabei. In der Kategorie Deutscher Wein gab es nur fünf Goldmedaillen. Das Weingut Kress ist mit drei Goldmedaillen somit der erfolgreichste deutsche Teilnehmer.

Es war eine Premiere für das Weingut Kress: Zum ersten Mal stellte sich die Winzerfamilie der internationalen Konkurrenz in Frankreich. Und dazu noch mit einem ganz frisch abgefüllten, noch jungen Wein. „Dort jurieren renommierte Sommeliers, das Ergebnis hat uns sehr erfreut“, erklärt eine glückliche Viola Kress.