Überlingen Freiwillige Feuerwehr ist alle 1,6 Tage im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr zieht bei Jahresversammlung Bilanz. Dabei werden auch einige kritische Töne angeschlagen. OB Jan Zeitler verspricht mehr Unterstützung.

Bei mehreren größeren Brandeinsätzen war die Freiwillige Feuerwehr im Vorjahr gefordert. Kommandant Heiko Ackel nannte während der vom Spielmanns- und Fanfarenzug musikalisch umrahmten Hauptversammlung der Wehr im Dorfgemeinschaftshaus Nußdorf den Dachstuhlbrand in der Jakob-Kessenring-Straße (Mai), in der Jörg-Zürn-Gewerbeschule (August) und die Brände der Gelben Säcke im Oktober. Der Anteil der Brandeinsätze habe bei gestiegenen 56 Prozent gelegen, die Anzahl Technischer Hilfeleistungen sei auf 43 Prozent zurückgegangen. Ackel sagte weiter, dass „leider“ gemeinsame Regelungen mit dem Bodenseekreis insbesondere in Bezug auf die Beseitigung von Ölspuren noch nicht verlässlich eingeführt worden seien. Diese Aufgabe könnte seiner Ansicht nach durchaus von Firmen vorgenommen werden, die entsprechende Maschinen vorhielten.

Gegenwärtig verfügt die Wehr nach Darstellung des Kommandanten einschließlich Spielmanns- und Fanfarenzug, Jugendfeuerwehr sowie Alters- und Ehrenabteilung über 419 Mitglieder, drei mehr als im Vorjahr. Die Einsatzabteilungen haben einen Personalstand von 270 Einsatzkräften. Diese mussten im Vorjahr 218 Einsätze absolvieren, zwei weniger als 2015. „Alle 1,6 Tage wurde die Feuerwehr bei Einsätzen verschiedenster Art zu Hilfe gerufen“, zog Heiko Ackel Bilanz. Das Durchschnittsalter für die aktive Gesamtwehr beträgt 40,46 Jahre, wobei Nußdorf mit 49,8 Jahre die älteste und Hödingen mit 35,3 Jahre die jüngste Abteilung darstellen.

Im Haushalt des Vorjahrs sind Ackel zufolge insgesamt 552 875 Euro für die Feuerwehr aufgewendet worden. Die Abteilung Stadt und Lippertsreute hätten einen Mannschaftstransportwagen (MTW) erhalten, derjenige für Nesselwangen werde voraussichtlich im April dieses Jahres ausgeliefert. „Auch bei den beiden in diesem Jahr zu beschaffen MTW für Bonndorf und Nußdorf werden hohe Anforderungen auf die Nutzungsdauer gelegt“, sagte Ackel. Er bedauerte indes, dass der neue Einsatzleitwagen trotz vertraglicher Zusicherung noch nicht ausgeliefert worden sei; der alte habe im Februar infolge technischer Mängel am Fahrgestell außer Dienst genommen werden müssen.

Für interne und externe Ausbildungen wurden nach Ackels Worten rund 55 000 Euro ausgegeben, 26 Prozent mehr als im Vorjahr, 2014 seien es noch 16 000 Euro gewesen. Ackel: "Dieses ist jedoch sehr gut investiertes Geld." Erstmals seien die Kosten für den Lastwagen-Führerschein übernommen worden, um auch künftig genügend Maschinisten für die Einsatzfahrzeuge zu haben. In Bezug auf den Brandschutz sagte der Kommandant, dieser habe im gewerblichen und städtischen Bereich verbessert werden können; die Ergebnisse des Brandschutzbedarfsplans würden umgesetzt. Allerdings gestalte sich dies sowohl bei der Einsatztechnik als auch bei den erforderlichen Neubauten sehr schwierig. Aufgrund fehlender Zuschüsse seien Ersatzbeschaffungen selber finanziert worden, beziehungsweise hätten in dieses Jahr übertragen werden müssen. Die Finanzmittel seien im diesjährigen und kommenden Hauhalt für die Neubauten eingeplant. Ackel: "Die Umsetzung wird jedoch durch immer wieder neu aufkommende Fragestellungen und Stellungnahmen behindert."

Kreisbrandmeister Henning Nöh freute sich, dass man im Ausrückebereich West wieder schlagkräftig sei, im Bereich Ost wolle man schnellstmöglich ein gutes Ergebnis erreichen. Er wünschte sich, dass möglich jeder Feuerwehrangehörige eine Atemschutzausbildung durchlaufen möge. OB Jan Zeitler sagte, er wolle die Feuerwehr von Kopf bis Fuß kennenlernen und die Verantwortung gerne wahrnehmen. Er sei „sehr nah dran“ an der Feuerwehr und wünschte sich „fair und offen“ miteinander umzugehen. Die Wehr entsprechende Fragestellungen sollten „etwas massiver als bisher“ angegangen werden, sagte Zeitler. Von erheblicher Relevanz sei es künftig, gemeinsam daran zu arbeiten, die Jugend an diverse Aufgaben der Wehr heranzuführen.

Wahlen