vor 2 Stunden SK Überlingen Frau von Hund verletzt: Polizei sucht nach Halterin

Eine 73-jährige Frau ist am Dienstag am Burgberg von einem angesprungen worden und erlitt eine Kratzwunde am Bein. Die Polizei sucht nun nach der Hundehalterin, da Behandlungskosten angefallen sind.