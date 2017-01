Weil sie in einem Geschäft in Überlingen Deko-Artikel im Wert von 6 Euro gestohlen hat, soll eine 58-jährige Frau vier Wochen Haft absitzen. Grund für das harte Urteil des Amtsgerichts vom Februar vorigen Jahres war die Tatsache, dass die Frau bereits erheblich einschlägig vorbelastet ist.

Bislang ist diese Entscheidung nicht rechtskräftig, weil die Frau am Landgericht Konstanz Berufung eingelegt hatte. Die Berufung sollte bereits Ende vorigen Jahre verhandelt werden. Doch zum Termin erschien nur ein Anwalt, der erklärte, seine Mandantin sei derzeit nicht verhandlungsfähig. Gleichzeitig bar er um die Festsetzung eines neuen Termins.

Zum zweiten Termin, der ihm und der Frau firstgerecht mitgeteilt worden war, erschienen nun beide nicht. Das Gericht teilte mit, der Verteidiger habe am Vortag ein Fax geschickt, in dem er wieder um einen Verschiebung der Berufungsverhandlung gebeten habe. Dieses Mal sei er selbst verhindert, da seine Mutter im Sterben liege. Man möge nun bitte einen Termin im Februar festsetzen, dann aber nicht vor 10 Uhr morgens. Seine Mandantin bitte allerdings darum nicht vor 11 Uhr vormittags erscheinen zu müssen, da sie per Anhalter von Überlingen nach Konstanz zu reisen pflege. Im Übrigen protestiere er dagegen, dass er nicht als Pflichtverteidiger beigeordnet worden sei.

Die Richterin berichtete, sie habe dem Anwalt vorgeschlagen, die Mandantin von einem seiner 25 Kollegen vertreten zu lassen, die in seiner Kanzlei im Kreis Calw beschäftigt sind. Dies habe der Anwalt abgelehnt mit dem Argument, seine Mandantin sei psychisch sehr schwierig und er nur er komme mit ihr klar. Dazu bemerkte die Vorsitzende Richterin, dass in diesem Verfahren bereits drei verschiedene Anwälte dieser Großkanzlei in Erscheinung getreten seien. Post an eine angeblich vorhandene Niederlassung in Singen sei zurückgeschickt worden.

Als auch nach der vorgeschriebenen Wartefrist immer noch niemand erschienen war, verwarf das Gericht die Berufung der Frau kostenpflichtig. Die nicht erschienene Angeklagte und der verhinderte Anwalt bekommen die neue Entscheidung des Gerichts in den nächsten Tagen per Post zugestellt. Danach kann innerhalb einer Woche Revision beim Oberlandesgericht Karlsruhe beantragt werden. Wird innerhalb der Wochenfrist kein Rechtsmittel eingelegt, wird das Urteil des Amtsgerichts rechtskräftig werden. Dann muss die Frau die Haftstrafe antreten.