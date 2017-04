Überlingen Fraktionen fordern Daten zur Parkhausauslastung

Mit einem interfraktionellen Antrag haben die Gemeinderatsfraktionen belastbare Zahlen zur Belegung der Parkhäuser gefordert

Fundierte Diskussionen zum Parkangebot in den Überlinger Parkhäusern würden „dadurch erschwert, dass noch immer keine aussagekräftigen Belegungszahlen vorliegen“. Dies schicken die Gemeinderatsfraktionen von LBU/Grünen, CDU, FWV/ÜfA, SPD und FDP einem interfraktionellen Antrag vorweg, den sie jetzt an Oberbürgermeister Jan Zeitler übergaben. Diese Daten würden jedoch dringend benötigt, um die weiteren Beratungen und Planungen auf einer sachlichen Ebene und zielgerichtet durchführen zu können.

Leider seien sämtliche bisherigen mündlichen Anfragen und Vorstöße, die schon seit einem Jahr vorgebracht worden seien, ohne Erfolg geblieben, monierte Marga Lenski (LBU/Grüne) bei der Vorstellung des Antrags. Die Verwaltung möge sich daher mit Nachdruck dafür einsetzen, dass die Betreibergesellschaft Stadtwerk am See „möglichst bald, spätestens jedoch bis Ende Juni“ die erforderlichen Zahlen ermittle und bekannt gebe. Dazu gehörten insbesondere die Auflistung der Tage, an denen die öffentlichen Parkplätze zwischen 9 und 18 Uhr mindestes eine Stunde lang voll belegt bzw. zu 80 Prozent belegt gewesen seien. Nach Möglichkeit solle der Betrachtungszeitraum die Jahre 2014 bis 2016 umfassen. Darüber hinaus wünschen sich die Fraktionen „zeitnah“ eine ausführliche öffentliche Vorstellung der Planung für das Parkhaus Therme.