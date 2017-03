Überlingen Forum für Frauen: Nur 13 Zuhörerinnen kommen zu CDU-Veranstaltung

Der Vortrag von Staatssekretärin Sieglinde Gurr-Hirsch über "Das Jahrhundert der Frauen" lockt nur wenige Besucher. Auch im CDU-Ortsverein sind Frauen noch unterrepräsentiert.

An einem Freitagabend sollte man keine politische Veranstaltung machen, riet Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch ihrer jungen Kollegin, Aniko Haufe vom Ortsverband der CDU Überlingen. Anlass für diesen Ratschlag war die ernüchternde Erkenntnis, dass nur 13 Frauen zur Veranstaltung ins Parkhotel St. Leonhard gekommen waren (Anmerkung der Redaktion: in einer ersten Fassung war von 10 Besucherinnen die Rede, Ortsvorsitzender Alexander Bruns korrigierte: Es waren 13). Mehrfach äußerte Gurr-Hirsch zudem Unverständnis darüber, dass keine Männer anwesend waren – aber die waren schlicht und ergreifend gar nicht eingeladen.

Von Frauen für Frauen, so sahen das die Veranstalterinnen des Forums für Frauen von der hiesigen CDU. Mit Alexander Bruns, Vorstand des CDU-Ortsvereins, war zumindest ein Mann anwesend. Er wollte, wie er sagte, eigentlich nach dem Grußwort gleich wieder gehen. Nach der Schelte der Staatssekretärin im Ministerium für Ländlichen Raum blieb Bruns dann aber doch bis zum Ende im Raum. „Nicht wegen der Schelte bin ich geblieben, sondern weil der Besuch so spärlich war“, so Bruns. Die von Gurr-Hirsch am Veranstaltungskonzept vorgebrachte Kritik habe ihn "überrascht". Bruns: "Tatsächlich ist das Konzept 'von Frauen für Frauen' der Staatssekretärin im Vorfeld schriftlich erläutert worden."

Friedlinde Gurr-Hirsch referierte zum Thema. "Das 21. Jahrhundert – Jahrhundert der Frauen" und begründete ihren Wunsch nach Männern in der Runde: "Liebe anwesenden Frauen, ich denke, es wäre sinnvoll, wenn hier auch Männer wären, denn es geht um junge Familien." Eine veränderte Familienplanung ermögliche es den Frauen überhaupt erst, zum Beispiel in der Politik aktiv zu werden. Alexander Bruns sprach in seiner Begrüßung davon, dass "die Zeiten, in denen Frauen die Politik Männern überließen, zum Glück schon lange vorbei" seien.

Bundeskanzlerin Angela Merkel war ein Beispiel für Gurr-Hirsch, an dem sie den weiblichen Aspekt in der Politik und "die Fähigkeit, die ich dem Weiblichen zuordne" deutlich machte. Merkel verkneife sich Ausfälle gegen einen gewissen "testosterongesteuerten Macho in der Türkei" und schlage eben nicht gleich zurück, erklärte Gurr-Hirsch. Die bahnbrechende Politik von Rita Süssmuth, die vor über 30 Jahren gerade die Herausforderung Aids herausragend gemeistert und die Betroffenen in der Mitte der Gesellschaft gehalten habe, nannte die Staatsekretärin als Mut machendes Beispiel für Frauen, sich in der Politik zu engagieren.

Auch Organisatorin Aniko Haufe, stellvertretende Ortsvereinvorsitzende, betonte im Gespräch mit dem SÜDKURIER, wie wichtig es sei, dass sich möglichst viele Frauen in der Politik engagierten: "Frauen setzen andere Prioritäten als Männer. Frauen bringen die weibliche Sicht in die Politik, denn sie stehen für das Familienleben." Dadurch habe sich in den vergangenen Jahrzehnten auch vieles verändert.

Doch nach wie vor sei es schwierig, Frauen für die Arbeit in der Partei zu bewegen, da diese häufig Beruf, Kind und Politik unter einen Hut zu bringen müssten. Um mehr Frauen an den Ortsverband heranführen zu können, habe man das Forum für Frauen ins Leben gerufen, hier könnten sich Frauen "ganz ungezwungen informieren", so Aniko Haufe, die betont, dass es nicht allein um die Masse gehe: "Mir kommt es da mehr auf Qualität als auf Quantität an, aber ich freue mich über jede engagierte Frau, die wir gewinnen können", sagt sie und wirbt: "Wir haben ein sehr angenehmes Klima und sind ein Super-Team."

"Wir müssen weg vom Image des Altherren-Clubs"

Alexander Bruns, seit 2015 Vorsitzender des CDU-Ortsvereins in Überlingen und einziger Mann beim Frauenforum, spricht über das Ziel, mehr Frauen für die Arbeit in der Partei zu gewinnen.

Wo stehen denn die Frauen in der CDU Überlingen heute?

Wir hätten aus meiner Sicht gerne noch mehr aktive Frauen in der CDU.

Woran liegt das geringe Interesse, machen die Männer es den Frauen vielleicht zu schwer?

In der Vergangenheit war es vielleicht nicht immer leicht, das gebe ich zu. Ich schätze das Engagement von Frau Haufe aber sehr und spreche damit für den gesamten Vorstand. Wir müssen weg vom Image des verstaubten Altherren-Clubs und das Forum für Frauen ist ein aktiver Weg in die Zukunft. Ich hoffe, dass wir damit so richtig in Schwung kommen.