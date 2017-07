Überlingen Folkmusik beim Frühschoppen mit Gutmann und Schmolz

Neu im Frühschoppen-Programm des "Kultur im Kapuziner"-Festivals sind in diesem Jahr Gutmann und Schmolz.

Die beiden treten am Sonntag, 13. August, im Badgarten auf der Wiese vor der ehemaligen Kapuzinerkirche auf und präsentieren einen Folk-Frühschoppen, heißt es in einer Pressemitteilung. Leonard Cohen, Bob Dylan, Simon and Garfunkel, Johnny Cash in seiner American Recording Phase, Pogues, Luka Bloom, Hannes Wader oder auch Bap gehören zum mittlerweile recht umfangreichen Repertoire von Gutmann und Schmolz.

Die beiden Liedermacher und Gitarristen sind keine Unbekannten bei der Reihe „Kultur im Kapuziner“. Beim Frühschoppen zeigen sie sich aber von einer anderen Seite: Auf dem Programm steht echte Folkmusik. Und die passt gut zum Frühschoppen, auch wenn sich Schmolz als Linkshänder immer wieder fragt, ob er seine Gitarre richtig hält oder einfach mal die Saiten anders herum aufziehen sollte. Der Veranstalter verspricht einen außergewöhnlichen Frühschoppen mit Liedern, die die Besucher schon immer mal wieder live und vor allen Dingen morgens hören sollten. Die Veranstaltung beginnt am 13. August um 11 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.kultur-im-kapuziner.de.