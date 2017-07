Überlingen Flüchtlingsunterkunft: Schauspieler Oliver Nolte pro Schättlisberg

Nachdem die Pläne der Stadt, die Anschlussunterkunft ins Gewerbegebiet zu verlagern, bekannt wurden, regt Schauspieler Nolte spontan zu Diskussionen an und sucht Mitstreiter. Denkbar wäre für ihn, nach einer Probe von "Jedermann" das Thema tiefgründiger zu diskutieren.

Der Gemeinderat entscheidet in seiner Sitzung am Mittwoch über eine Verlegung der geplanten Anschlussunterkunft ins Gewerbegebiet Oberried. Schauspieler Oliver Nolte (Noltes Theater) rief nach Lektüre eines SÜDKURIER-Berichts spontan zu "Diskussionen und Aktionen" auf. Ein Zeitpunkt müsse noch näher bestimmt werden, eventuell im Anschluss an eine Probe des Theaterstücks "Jedermann", möglicherweise Ende Juli. Hierfür suche er Interessierte, vor allem Betroffene am Schättlisberg, die mit ihm gemeinsam den Diskurs führen möchten.

"Die Anschlussunterbringung muss an den Schättlisberg und nicht an den Rand, weit ab, wo keine Integration stattfinden kann. Das ist eine vertane Chance für alle Beteiligten und vor allem ist es Unmenschlich", formulierte Oliver Nolte. "Wir schaffen Ghettos!" Er selbst wohne direkt hinter dem angedachten Grundstück am Schättlisberg, "ich habe ebenso viele Befürworter wie Gegner erlebt."

"Jedermann" könne gut als Rahmenprogramm dienen. "Kein Stück passt besser" als dieses Theaterspiel von Hugo von Hofmannsthal, findet Nolte, und zitiert aus dem Stück: "Des Teufels Fangnetz auf der Welt hat keinen anderen Namen als Geld!"