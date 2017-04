Überlingen Flüchtlingskinder lernen bei der DLRG das Schwimmen

Sechs Flüchtlingskinder haben jetzt das Seepferdchen-Abzeichen erhalten. Dabei war der Unterricht nicht immer einfach.

Überlingen – "Es ist so spannend, mit Ausländern umzugehen. Das macht Spaß." Wenn Rolf Briddigkeit von seiner Arbeit mit Flüchtlingen berichtet, braucht er das fast gar nicht zu betonen, es ist offensichtlich. Und am Ende der lustigen und spannenden Arbeit steht die Belohnung. Für ihn, und auch für die Flüchtlinge. Denn die können jetzt vom Einmeterblock springen, einen Tauchring aus 1,60 Meter Tiefe holen und 25 Meter schwimmen. Das sind die Aufgaben für den Erhalt des Seepferdchen-Abzeichen der DLRG.

Für ein Kind im Alter von 9 bis 14 Jahren, das am Bodensee aufgewachsen ist, mag das eine machbare Aufgabe sein, für ein Flüchtlingskind nicht unbedingt. Das fängt schon mit der Sprache an: "Sie sprechen noch kein Deutsch", erklärt Briddigkeit. "Wenn einer aber was verstanden hat, sagt er es den anderen sofort in der Landessprache weiter." Und dann ist da noch die Angst: Die Kinder sind traumatisiert. Viele kennen das Schwimmen nicht und haben möglicherweise schlimme Erfahrungen auf der Flucht über das Mittelmeer machen müssen. "Die haben Angst vor Spritzwasser", berichtet Briddigkeit, "aber mit Wassergewöhnungsübungen können wir das ändern."

15 Wochen lang ging der Kurs mit einer Doppelstunde pro Woche. Und dabei lernten die Kinder nicht nur Schwimmen, wie Rolf Briddigkeit erzählt. Es kamen noch ganz andere Probleme auf. So nennt er das Schlagen von Geschwistern, das in den Familien erlaubt sei. "Das geht hier gar nicht." Und erst die Drohung von Briddigkeit, aus der Schwimmgruppe rauszufliegen, habe Wirkung gezeigt.

Auch steht in der Heimat der vieler Flüchtlinge Kinderarbeit vor der schulischen Bildung, daher sei die Schulpflicht keine Selbstverständlichkeit. "Die wollen Schwimmen, die kommen gern, die lernen schnell, die haben einen unglaublichen Willen."

Und dafür wurden sechs Flüchtlingskinder jetzt belohnt: "Alle haben bestanden", berichtet Prüfer Andreas Bergelt von der DLRG, die auch die Urkunden und die Abzeichen spendete. Auch wenn die Therme die Schwimmzeiten nicht mehr kostenlos zur Verfügung stellte, ist Briddigkeit optimistisch, im Herbst wieder einen neuen Kurs anbieten zu können.