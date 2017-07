Überlingen Flüchtlinge sollen ins Gewerbegebiet

Scheut die Verwaltung nur die Auseinandersetzung mit den Anwohnern? Im Kulturausschuss hat sich eine Debatte über Konfliktbereitschaft entsponnen. Das Thema: Die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen. Sie war für den Schättlisberg geplant und soll nun im Gewerbegebiet Oberried realisiert werden.

Überlingen – Die Stadt will eine neue Anschlussunterbringung für 50 Flüchtlinge am südöstlichen Rand des Gewerbegebiets Oberried erstellen. Vorgesehen ist ein Areal am Ende der Sackgasse vom Raiffeisenmarkt in Richtung Südosten nach Deisendorf, an der Friedrich-Blersch-Straße. Dabei handelt es sich um einen Teil der Gewerbeflächen, die Stadt schon im Dezember 2015 von der Firma Diehl zurückgekauft hat. Nach kontroverser Diskussion sprach sich der Kulturausschuss nur mit 6:4 Stimmen für eine entsprechende Empfehlung an den Gemeinderat aus, der morgen darüber beschließen muss. Nicht einverstanden mit den Plänen waren LBU/Grüne, SPD und die Linke.

Der Standort soll an die Stelle einer Modul-Wohnanlage am Schättlisberg treten. Im April 2016 hatte der Gemeinderat einstimmig beschlossen, dort eine Interimslösung zu realisieren. Die Gemeinbedarfsfläche zwischen Montessori-Kinderhaus und Hildegardring sei das einzig schnell verfügbare städtische Grundstück dafür, hieß es damals, und sie werde in der nahen Zukunft nicht benötigt.

Damals hatte es massive Proteste aus dem Umfeld gegeben. Ins Feld geführt wurde zwar nach außen insbesondere Kritik an der Konzentration der Unterbringung. Doch war schnell ersichtlich, dass eine Lösung am Schättlisberg von vielen Anwohnern einfach nicht erwünscht war. Umso erleichterter schien die Verwaltung, als ein größerer Standort aufgrund der Entwicklung nicht mehr erforderlich schien. Doch ist die Stadt nach den aktuellen Zahlen bis zum Ende des Jahres mit 73 Plätzen im Soll, wie kurz zuvor die Integrationsbeauftragte Elke Dachauer erläutert hatte.

Aus Sicht der Verwaltung ist der neue Standort günstig gelegen. Im Gewerbegebiet gebe es gute Einkaufsmöglichkeiten, es existiere eine Anbindung an den ÖPNV und auch die Schulsituation sei günstiger, da es an der Wiestorschule schon eine hohe Konzentration an Flüchtlingskindern gebe. Insbesondere sei diese Lösung schnell und ohne Behinderungen umsetzbar.

"Brauchen wir das nicht für die Gewerbebetriebe?" zeigte sich Marga Lenski (LBU/Grüne) skeptisch: "Ich dachte, die rennen uns das Haus ein." Vehement gegen den Standort sprach sich Sylvia Kruse-Baiker (SPD) aus. Eine Teilhabe am öffentlichen Leben sei dort viel eingeschränkter. "Nur weil am Schättlisberg Einsprüche zu erwarten sind, würde ich davon nicht abrücken." Alle angeführten Pluspunkte gebe es dort auch. Kruse-Baiker: "Es geht Ihnen schlicht und einfach nur um die Auseinandersetzung mit den Bewohnern dort." Die Unterbringung gehöre nicht ins Gewerbegebiet. Ulf Janicke (LBU/Grüne) formulierte die gleiche Skepsis.

"Das Grundstück eignet sich sehr gut", hielt Lothar Thum (ÜfA/FWV) entgegen und folgte der Argumentation der Verwaltung. "Zudem ist es länger als zehn Jahre nutzbar." Dem pflichtete Jörg Bohm (CDU) bei und wollte die Kontroverse "entideologisieren". Teilhabe hänge nicht nur vom Standort ab, sondern vom Engagement und dem Interesse der Bürger. Bohm: "Integration findet überall statt." Er habe sich das Gebiet angeschaut, sagte OB Jan Zeitler und wollte sich den Vorwurf der Abschiebung an den Rand der Stadt nicht gefallen lassen. "Ich würde gerne dort wohnen."