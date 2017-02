Überlingen Fliegender Händler kutschierte Millionen in die Schweiz

Unternehmer steht wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung vor dem Amtsgericht. Er soll den Fiskus um 1,5 Millionen Euro betrogen haben, indem er einen Teil seiner Einnahmen auf ein Schweizer Bankkonto legte.

Auch er stand auf einer Steuersünder-CD aus der Schweiz, nun steht er vor dem Amtsgericht Konstanz: Ein Unternehmer aus dem westlichen Bodenseekreis erwartet in den nächsten Tagen das Urteil gegen ihn. Es geht vor allem um die Frage, ob die Richterin am Amtsgericht eine Haftstrafe anordnet, oder in seinem Fall eine Bewährung noch für angemessen hält. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, Steuern in Höhe von 1,25 Millionen Euro hinterzogen zu haben. Er soll eigenhändig Bargeld am deutschen Fiskus vorbei in die Schweiz gebracht haben.

Wie bei Prozessauftakt bekannt wurde, stand der Name des Angeklagten auf einer Steuersünder-CD, die das Land Rheinland-Pfalz angekauft hatte. Rechtsanwalt Klaus-Martin Rogg aus Ravensburg kritisiert, dass die von einem Bankmitarbeiter in der Schweiz illegal beschafften und nach Deutschland verkauften Daten als Beweismittel vor Gericht zugelassen werden. Es handelt sich nach seiner Auffassung bei den Daten um "Hehlerware", doch nach der höchstrichterlichen Bestätigung und Zulassung als Beweismittel müsse sein Mandant nun mit dem Vorwurf leben. Nachdem der Unternehmer aufgeflogen ist, habe er "mit viel Fleiß" damit begonnen, den Schaden wieder gut zu machen, berichtet Rogg über seinen Mandanten. Hauptgläubiger sei das Finanzamt Überlingen, aber auch Gemeindekassen stünden in der Reihe der Gläubiger und erwarten eine nachträgliche Zahlung von Gewerbesteuern. Er erwarte, dass sich das positive Nachtatverhalten strafmildernd auswirkt. In seinen Augen spielt es auch eine Rolle, dass dem Unternehmer nicht dadurch die Möglichkeit genommen wird, Geld für die Wiedergutmachung zu verdienen, indem er ins Gefängnis gebracht wird.

Wobei die Schallmauer zwischen Bewährung und Vollzug bei einer Million Euro liege, wie Rogg mit Verweis auf die so genannte Landshuter Bauunternehmerentscheidung vor dem BGH im Jahr 2008 sagt.

Wie ging der Angeklagte vor? Der Mann führt ein Unternehmen in der lebensmittelverarbeitenden Industrie und ist nach Angaben seines Rechtsanwalts als fliegender Händler mit rund 40 Verkaufswagen im Süden von Baden-Württemberg unterwegs. Nach den Ermittlungen der Steuerfahndung liege der Umsatz pro Verkaufswagen täglich bei 500 bis 700 Euro. Der Einkaufspreis der Produkte betrage rund 20 Prozent des Umsatzes. Wie der Rechtsanwalt des Angeklagten berichtet, und wie sich der Fall nach dem Prozessauftakt und den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft darstellt, sei der Mann der Verlockung erlegen, einen Teil der Einnahmen nicht ordnungsgemäß zu verbuchen. Stattdessen sei er regelmäßig in die Schweiz gefahren und habe dort ein Bündel Geld auf ein Bankkonto einbezahlt. "Man sieht es meinem Mandanten nicht an, eher dachte man am Zoll, er kauft nur zwei Packungen Nudeln bei Migros."