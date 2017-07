Bodenseekreis Firma Sick im ehemaligen Rafi-Eltec-Gebäude: Überlingen freut sich über Neuzugang

die Firma Sick ist von Meersburg nach Überlingen umgezogen. Der Stammsitz ist in Waldkirch im Breisgau. Am Freitag feierte Sick in Überlingen mit einem großen Fest den Einzug. Oberbürgermeister Jan Zeitler sprach von einem guten Tag für die Stadt Überlingen.

Überlingen – Ob Stephan Elektronik, Rafi Eltec und die wieder verworfene Idee der Stadt Überlingen, in diesem Gebäude Flüchtlinge unterzubringen: Der neue Standort der Firma Sick hat Geschichte. Am Freitag wurde mit einem großen Fest der Einzug gefeiert. Nach 17 Jahren der Fertigung in Meersburg startet das Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau und rund 80 Mitarbeitern die Produktion von Emissionsmesstechnik in der Heiligenbreite/Rengoldshauser Straße im Überlinger Industriegebiet.

Zum Festakt kam neben Vertretern der Unternehmensführung aus Waldkirch auch Oberbürgermeister Jan Zeitler. Robert Bauer, Vorsitzender der Sick AG, und Renate Sick-Glaser, die Tochter des Firmengründers Erwin Sick, freuten sich über zahlreiche Gäste und strahlenden Sonnenschein.

Das neue Gebäude bietet der Firma mit 5000 Quadratmetern doppelt so viel Fläche wie der ehemalige Standort in Meersburg. Es beherbergt neben der Produktion auch Teile der Verwaltung und der Logistik. "Mit Überlingen haben wir in der Region eine neue Heimat gefunden, die uns in Zukunft Raum für weiteres Wachstum bietet. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um unseren Erfolgskurs weiter fortsetzen zu können", sagte Robert Bauer. Im neuen Standort könne um das 2,8-fache effektiver produziert werden als in Meersburg. Das Überlinger Werk ist auch spezialisiert auf Analysatoren für sogenannte Hot-Wet-Messungen korrosiver Gase, wie beispielsweise Schwefeldioxid, wie sie vor allem in Müllverbrennungsanlagen entstehen. Ein innovatives Produkt wird zur Messung von Quecksilber in Rauchgasen verwendet.

"Wir begegnen unseren Produkten täglich, aber das sehen wir nicht", erläuterte Sylvia Puckl, die Pressesprecherin des weltweit tätigen Unternehmens. Puckl bezeichnet Sick als einen der weltweit führenden Hersteller und nennt Beispiele von Einsatzorten der Sick-Technik: "Pakete in Großlagern wie zum Beispiel bei Zalando werden mit unserer Technik gesteuert. Wir finden Sick bei der Gepäck-Identifizierung am Flughafen. Lichtschranken in Straßenbahnen sind ein Einsatzgebiet, wie auch die Emissions-Überwachung von Straßen-Tunnels."

Auch Überlingens Oberbürgermeister Jan Zeitler zeigte sich beeindruckt auf der großen Werksführung bei Sick und freute sich sichtbar über die Ansiedlung eines neuen Industrieunternehmens in Überlingen. Das insgesamt 10 000 Quadratmeter große Gelände lässt viel Spielraum zur Erweiterung. "Wir möchten hiermit unsere Wettbewerbsposition im Bereich Emissionstechnik nachhaltig stärken", sagte Sick-Vorstand Robert Bauer während des Festaktes. Die Gäste nutzten den heißen Sommertag für ausgiebige Gespräche unter dem schattenspendenden Zeltdach.

Das Unternehmen

Sick ist einer der weltweit führenden Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch bei Freiburg zählt eigenen Angaben zufolge zu den Technologie- und Marktführern. Mit über 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen ist Sick rund um den Globus präsent. Über 8000 Mitarbeiter erzielten 2016 einen Konzernumsatz von knapp 1,4 Milliarden Euro. (sma)