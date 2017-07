Überlingen Feuewehr holt schlafende Person aus verrauchter Wohnung

Verbranntes Essen löst Feueralarm in der Haldenstraße aus. Weil die Person in der Wohnung schläft, dringen die Einsatzkräfte über ein gekipptes Fenster ins Innere.

Die Einsatzabteilung Stadt der Feuerwehr Überlingen hat am frühen Sonntagmorgen, gegen 6.30 Uhr, eine schlafende Person aus ihrer verrauchten Wohnung geholt. Aufmerksame Anrufer hatten der Rettungsleitstelle Brandgeruch und das Pfeifen von Rauchwarnmeldern in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Haldenstraße gemeldet, schreibt die Wehr. Die Feuerwehr rückte daraufhin unter der Leitung des Kommandanten Heiko Ackel und Zugführer Dirk van de Loo mit einem Löschzug zur Einsatzstelle aus.

Bei Eintreffen am Einsatzort konnte der deutlich wahrnehmbare Brandgeruch bestätigt werden. Da die Wohnungstüre verschlossen war, verschafften sich die Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz über ein gekipptes Fenster Zugang zur Wohnung. Die Feuerwehrleute konnten eine noch schlafende Person aus der bereits verrauchten Wohnung retten. Die Ursache für den Rauch war angebranntes Essen, das rasch gelöscht werden konnte.

Die gerettete Person wurde durch den alarmierten Rettungsdienst noch an der Einsatzstelle erstversorgt und zur weiteren Kontrolle in das Krankenhaus gebracht. Neben der Feuerwehr Überlingen war auch der Rettungsdienst, die Schnelleinsatzgruppe des Ortsverbandes Überlingen und die Polizei in den Einsatz miteingebunden.