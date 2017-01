Überlingen Feuerwerk hinterlässt Spuren in Überlingen

Ärzte, Feuerwehr und Ordnungsamt sind mit der Silvesternacht in Überlingen beschäftigt. Trotz einiger Einsätze bleibt es ruhig.

Dicht an dicht standen Menschen in der Nacht von Samstag auf Sonntag an Überlingens Promenade, um ins neue Jahr zu starten. Hier zischte eine Rakete gen Bodensee, dort sprang eine Biene auf den Treppen des Landungsplatzes. Von einem Feuerwerksverbot war da wenig zu merken – eigentlich durfte in der historischen Altstadt kein Feuerwerk gezündet werden, um Menschen und Gebäude zu schützen. Eine Gefahr bestand dennoch nicht, wie Einsatzkräfte sagen.

Wer am Sonntagmorgen durch Überlingen lief, konnte noch über die Überreste der Silvesternacht stolpern. Wenig später reinigten der Werkhof und die Stadtgärtnerei die Straßen. "Der Eindruck in der Stadt war, dass das Müllaufkommen, und hier insbesondere in der Altstadt, geringer als im Vorjahr war", sagt Hubert Wagner, Sachgebietsleiter Aufsicht und Prävention in der Abteilung für öffentliche Ordnung in Überlingen. Er wertet das als Zeichen, dass das Feuerwerksverbot gewirkt habe. Der Polizei wurden zwar einzelne Verstöße gemeldet, doch vor Ort war kein Täter zu ermitteln.

Die Polizei meldet insgesamt einen ruhigen Abend, nur eine Schlägerei unter Jugendlichen auf dem Landungsplatz forderte kurz vor Mitternacht ihr Eingreifen. Eine 15-Jährige und ein 16-Jähriger hatten nach einem Streit flüchten wollen, die Polizei hielt sie fest und wurde dabei von den restlichen etwa zehn Gruppenmitgliedern gestört. Dafür gab es Platzverweise – weil ein 17-Jähriger sich nicht daran hielt, wird er nun angezeigt. Die festgehaltenen Jugendlichen hatten einen Atemalkoholwert von 1,3 und 1,14 Promille und wurden samt drei Flaschen Wodka ihren Eltern übergeben.

Die Freiwillige Feuerwehr musste zwei Mal ausrücken: Kurz nach Mitternacht brannte ein Mülleimer an der Sparkasse in der Münsterstraße, kurz nach zwei Uhr wurde ein brennender hohler Baum am Mantelhafen gemeldet. Es liege nahe, dass es Böller waren, sagt Stadtbrandamtsrat Heiko Ackel, aber ermittelt werde das wegen der geringen Ausmaße nicht. Beide Brände waren innerhalb von etwa zehn Minuten gelöscht, dafür waren insgesamt zehn Ehrenamtliche der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

Auch das Helios-Krankenhaus hatte zwar zu tun, meldet aber keine größeren Unfälle: Insgesamt wurden 14 Menschen notfallmäßig behandelt, sagt Pressesprecherin Claudia Prahtel. Das sind vier mehr als im Vorjahr, allerdings sei schätzungsweise nur ein Drittel der Notfälle auf Silvester-Feiern zurück zu führen. "Es gab zwar Verletzungen durch Feuerwerkskörper, aber alle Patienten konnten nach der ambulanten Versorgung wieder nach Hause gehen."