Überlingen Ferienkonzert der Städtischen Musikschule: Gemeinsames Spiel macht viel Spaß

Beim Ferienkonzert der Städtischen Musikschule musizieren rund 200 Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen im Badgarten.

Überlingen – Die städtische Musikschule hat seit langem ein erfolgreiches pädagogisches Konzept für das gemeinsame Musizieren. Die Instrumentalausbildung in Verbindung mit der Orchesterausbildung ist für Schüler aller Altersklassen wichtiges Thema. Jetzt gaben alle Bläservororchester, zwei Streichorchester sowie die Jugendkapelle 2 während des Ferienkonzerts in der reizvollen Kulisse des Badgartens Kostproben ihres Könnens.

Den musikalischen Reigen eröffnete das Streichorchester unter Leitung von Anna Mishkutenok, das bereits viel Applaus der zahlreich erschienenen Zuhörer erhielt. Nicht weniger begeisternd waren die Darbietungen der Vororchester von Philippe Cauto, Wolfram Asshoff und Viktor Moor sowie dem zweiten Streichorchester. Auf große Zustimmung stießen immer wieder die kurzen und witzigen Ansagen junger Orchestermitglieder. Das Konzert gipfelte im Auftritt der Jugendkapelle 2, das unter Leitung von Christian Kramer unter anderem den „Baby Elephant Walk“, einem fröhlichem Marsch aus dem Film "Hatari", spielte. Die Jugendlichen der „Juka“ im Alter von zehn bis 15 Jahren haben in den Vororchestern bereits erste Erfahrungen im Orchesterspiel gesammelt und die D1-Prüfung absolviert, die sie zum Mitspielen in dieser Kapelle berechtigt.

Musikdirektor Ralf Ochs hatte eingangs auf das Profil der Musikschule hingewiesen. Er dankte allen, die zum Gelingen dieses Konzertes beigetragen hatten. Sein besonderer Dank galt an diesem Abend Musikschullehrer Christian Kramer, der die Städtische Einrichtung nach vielen Jahren verlassen wird.

Am Dienstag, 12. September, gibt es an der Musikschule eine Schnupperstunde im Fach „Musikgarten“; am Samstag, 23. September, können Instrumente ausprobiert werden.