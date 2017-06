Überlingen Faires Feiern beim Sommerfest am Gymnasium Überlingen

Die Schülersprecher Mareike Fuoss und Marco Lax sind von der Tatkraft ihrer Mitschüler begeistert.

Abwechslungsreich, farbenfroh und vor allem, fair: So präsentierte sich das Sommerfest des Gymnasiums Überlingen. Exotische Früchte reihten sich an duftende Kuchen, deftiger Wurstsalat bildete den Kontrast zu Crêpes francaises… Getreu dem Motto „Wir feiern Vielfalt, wir feiern fair – feiert mit!“ zierten bunte Verkaufsstände den Schulhof, bieten Speisen aus den unterschiedlichsten Ländern, fair und nachhaltig gehandelte Speisen.

Das Gymnasium entwickelt sich seit geraumer Zeit zur „Fair-Trade-Schule“, der regelmäßige Verkauf fair gehandelter Produkte, speziell angebotene „Smoothie-Days“ oder nachhaltige Projekte wie aktuell das Sommerfest spielen dabei die tragende Rolle. Die Präsenz des Nachhaltigkeitsgedankens im Schulalltag spiegelt sich dadurch beispielsweise im Konsumverhalten der Schüler: „Wenn wir einkaufen gehen, achtet mein Kind nun besonders aufmerksam auf Herkunft und Qualität der Artikel“, so eine Mutter. Damit finden fair gehandelte Zutaten hinter jedem Waffelstand des Sommerfests ihren angestammten Platz, nachhaltig angebauter Rohrzucker verleiht der Zuckerwatte einen ganz besonderen Geschmack.

„Es ist beeindruckend, wie es der SMV gelang, Fairtrade und Sommerfest so unter einen Hut zu bekommen, toll zu sehen, wie motiviert die Schüler hinter dem Projekt stehen“, so die Schülersprecher Mareike Fuoss und Marco Lax. Auf hohe Motivation gründet sich wohl das Angebot des Sommerfests: Selbst gebastelte Windlichter, eigenhändig gebraute Massageöle, aufwändige Dekoartikel, einzigartige Vielfalt ist da geboten. Ergänzt durch die in der Kinderbetreuung zu fertigenden Recycling-Taschen aus alten Tetrapacks, die Tombola mit gesponserten Artikeln Überlinger Firmen, den großen Flohmarkt und den Stand des mit dem Gymnasium kooperierenden „Hallo Kongo“-Vereins erhält die Veranstaltung einen runden Rahmen. Während die Schulband mit mitreißenden Songs begeistert, Chorauftritt, Zirkus- und Theatereinlagen für Unterhaltung sorgen, ermöglichen die Chemie-Show und das Schulsanitäter-Intro einen Blick in die zahlreichen Arbeitsgemeinschaften der Schule.