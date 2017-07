Überlingen Fahrzeugbrand: Stau auf der B31neu bei Nesselwangen

Auf der B31neu ist ein Auto in Brand geraten. Die Bundesstraße war kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt, verletzt wurde niemand. Das Unfallfahrzeug abgeschleppt, doch gab es weiterhin Behinderungen durch ein im Stau liegengebliebenes Auto. Auch dieser Stau ist mittlerweile aufgelöst.

Feuerwehreinsatz auf der Bundesstraße B31neu bei Überlingen-Nesselwangen am Mittwochnachmittag. Ein 59-jähriger Autofahrer war von Stockach in Richtung Überlingen unterwegs, als aus ungeklärter Ursache der Motor in seinem Citroën Berlingo brannte. Geistesgegenwärtig steuerte der Mann sein Auto an den Straßenrand und räumte wichtige persönliche Unterlagen aus dem Heck. "Vorne hat's gebrannt, hinten habe ich ausgeräumt", schilderte der 59-Jährige an der Unfallstelle. "Drei Minuten, dann war das Auto ausgebrannt", schätzte er. Während der Unfallaufnahme war die B 31 teilweise komplett gesperrt, wurde dann aber rasch für den Kolonnenverkehr einseitig wieder geöffnet. Trotzdem bildeten sich in beide Richtungen Staus von gut einem Kilometer Länge. Für weitere Behinderungen sorgte das liegengebliebene Auto einer Frau. Ihr ist offenbar in der Wartezeit im Stau der Sprit ausgegangen. Auch sie musste einen Abschleppdienst in Anspruch nehmen.

Als Ursache für den Brand vermutet die Polizei einen technischen Defekt. Sie schätzt den Schaden auf rund 15 000 Euro. Der 59-jährige Fahrer klagte über Atembeschwerden und wurde im Krankenhaus behandelt. 16 freiwillige Helfer der Feuerwehr Überlingen waren im Einsatz. Um 17.30 Uhr wurde die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben.