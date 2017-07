Überlingen/Markdorf Fachschule Sozialpädagogik: Neue Erzieher starten ins Berufsleben

Die Absolventen der Fachschule für Sozialpädagogik haben ihre Abschlusszeugnisse erhalten.

"Stolz darauf, das geschafft zu haben": Dieser Ausspruch einer Schülerin in ihrer Dankesrede trifft die Stimmung des Abends in dem Dorfgemeinschaftshaus in Ittendorf ganz genau. Erneut hat die Fachschule für Sozialpädagogik dort den Abschluss ihrer Schüler gefeiert. Stolz und Befriedigung über eine Leistung, die von den Absolventen Selbstdisziplin, Leistungsbereitschaft und den Verzicht auf Privates gefordert hatte, prägte die Festlaune.

Schulleiterin Liliane Frank verabschiedete an diesem Abend verschiedene Ausbildungsgänge der Justus-von-Liebig-Schule: die Absolventen des Berufskollegs für Sozialpädagogik, der praxisintegrierten Ausbildung PIA, die Berufspraktikanten und die Schulfremden. Letztere sind die erste Klasse, die die Möglichkeit erhielt, sich als Quereinsteiger im Rahmen der Berufsfachschule auf die Schulfremdenprüfung vorzubereiten, heißt es in einer Pressemitteilung.

In ihrer Ansprache betonte Liliane Frank das Verbindende all dieser unterschiedlichen Ausbildungsgänge: Es seien das gemeinsame Ziel und die Liebe zu einem Beruf, den sie als den „schönsten Beruf“ gewählt hätten.

Gerade im Zeitalter der Digitalisierung und zunehmenden Technologisierung, wenn selbstfahrende Fahrzeuge, Roboter an der Werkzeugbank oder in privaten Haushalten und in der Pflege einen großen Strukturwandel einläuteten, stelle sich die Frage: "Wie wichtig ist der Beruf des Erziehers? Wird er sogar überflüssig?" Frank bekräftigte in ihrer Rede ihre Überzeugung, dass so „ zutiefst menschliche Komponenten wie Aufmunterung, Zuhören, sich Freuen“ nicht von Robotern übernommen werden könnten, selbst wenn diese dem menschlichen Erscheinungsbild immer stärker angeglichen würden. Es werde immer wichtiger, Empathie zu zeigen, Offenheit zu leben und die Bereitschaft, mit anderen zusammenzuleben.

Diese Fähigkeit zum lebendigen Miteinander hätten die diesjährigen Absolventen eindrucksvoll unter Beweis gestellt, teilt die Schule mit. Mit Schwung hätten die beiden Moderatorinnen Corinna Hanke und Mariette Koenders aus der PIA3 durch den Abend geführt.

In ihren jeweiligen Ansprachen verabschiedeten sich die Schülervertreterinnen von ihren Klassenlehrern und bedankten sich bei allen Fachlehrern für ihre Begleitung und Unterstützung während der Ausbildung. Im Rückblick bezeichneten sie diese übereinstimmend als anstrengend, lehrreich und zugleich hilfreich und drückten die Hoffnung aus, dass der Spaß an der Arbeit in Zukunft nie verloren gehen möge. Für einige unter ihnen war diese Ausbildung ein Neuanfang, eine zweite Chance, für andere ein Berufsbeginn, anfangs vielleicht eine Notlösung, zum Schluss jedoch „eine Bereicherung“.

Die Absolventen