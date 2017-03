vor 11 Minuten Stefan Hilser Überlingen FWV-Stadtrat Robert Dreher diagnostiziert bei der BÜB eine Profilneurose

Dreher wirft der Bürgergemeinschaft die Verbreitung von Falschinformationen vor. In einer Stellungnahme wiederum stellt er Behauptungen in den Raum, die nicht stimmen. Es geht um den Erhalt der Bäume an der Uferpromenade und der Frage, wer welchen Anteil daran hatte.

