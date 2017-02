Überlingen FDP: Parkplatzsperrung in der Überlinger Innenstadt muss zurückgenommen werden

Oberbürgermeister Jan Zeitler hält an der bestehenden Beschlusslage fest. Eine Rolle rückwärts hält er für "eigenartig", den Antrag der FDP für "wenig zielführend".

Die FDP-Fraktion im Überlinger Gemeinderat hält die Sperrung der Innenstadt-Parkplätze für einen Fehler und beantragt eine Rücknahme der Entscheidung. Stadtrat Ingo Wörner begründete den Antrag damit, dass es angesichts eines noch fehlenden Parkleitsystems schwierig sei, Autofahrern den Weg in die Parkhäuser zu weisen.

Zugleich kritisierte er Baubürgermeister Matthias Längin, der noch keine Antwort auf die Frage gegeben habe, wie die beim Edeka-Neubau auf dem Härlen temporär wegfallenden Park-and-Ride-Plätze kompensiert werden. Er wisse auch nicht, so Wörner, wo die Gäste der Bodenseetherme parken sollen, wenn mit dem Bau des neuen Parkhauses auf dem bestehenden Parkplatz begonnen wird. Indes stellte er das Parkplatzkonzept nicht in Frage. „Wir sollten aber erst unsere Hausaufgaben machen“, so Wörner.

Oberbürgermeister Jan Zeitler sagte, dass er den FDP-Antrag für „wenig zielführend“ halte. „Wir haben eine Beschlusslage“, da würde die Stadt „eigenartig“ wirken, wenn sie die Parkplätze jetzt wieder öffnet. „Welches Bild würden wir nach außen abgeben?“, fragte er. Für „dienlicher“ halte er es, jetzt zügig das Parkleitsystem zu erarbeiten. Er erwarte im April eine Zuschuss-Zusage.

Bürgermeister Matthias Längin sagte, dass der Rat sich im April 2016 zur Parkplatzschließung durchgerungen habe, und für den Fall, dass zum Start das Parkleitsystem noch nicht steht, man als Übergangslösung die Plakatwände an den Stadteingängen geplant habe. Längin in scharfem Ton den Räten gegenüber: „Das ist nicht neu.“

Zeitler bittet verärgerte Händler um Geduld

Die mittlerweile wieder abmontierten Plakatwände („Keine Parkplätze in der Innenstadt“) entstammen einem Entwurf von FDP-Gemeinderat Reinhard A. Weigelt, der seinerseits nicht für einen Abbau, sondern für eine bessere Platzierung geworben hatte. Doch verfügte OB Zeitler einen Abbau, und stieß damit auf Zustimmung Ingo Wörners: „Die waren nicht das Gelbe vom Ei.“ Dazu Zeitler: „Wir können das besser. Hier wurde unsere Stadt zu schlecht verkauft.“ Insgesamt sei die Stadt beim Thema Parken aber auf einem guten Weg.

Den unter einem vermeintlichen Kundenverlust stöhnenden Handel vertröstete Zeitler auf den Beginn der Saison im Mai, „dann kommen auch wieder viele Kunden“.

Was passiert nun mit den P+R-Platz und dem Wohnmobilplatz am Härlen, wenn Edeka dort ein Gebäude errichtet? Diese Frage stand seit Wochen im Raum, sie war Bestandteil eines ganzen Fragenkatalogs der CDU-Fraktion. Die Antwort konnte nicht sehr schwer sein, Bürgermeister Matthias Längin gab sie den Räten in der Sitzung am Mittwoch.

Demnach ist der Bauherr vertraglich dazu verpflichtet, „während der gesamten Bauzeit“ für Ersatz zu sorgen, für beide Plätze. „Wir gehen davon aus, dass der Vertrag eingehalten wird.“ Eine Antwort zu Wörners Frage nach den Parkplätzen an der Therme gab er nicht.