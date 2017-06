Überlingen FC feiert bis tief in die Nacht eine rauschende Aufstiegsfeier

Nach dem 3:0-Erfolg im Relgationsrückspiel beim FC Königsfeld steht der direkte Wiederaufstieg der Überlinger Fußballer in die Landesliga fest. In der Nacht auf Sonntag haben die Spieler das ausgiebig gefeiert. Auch OB Jan Zeitler freut sich über den Erfolg.

Kurz vor dem Anpfiff läuft Oberbürgermeister Jan Zeitler noch quer über das Spielfeld in Königsfeld und klatscht jeden Überlinger Spieler ab: Ein gutes Omen im wichtigsten Spiel des FC 09. Am Ende gewinnt Überlingen 0:3, das reicht im zweiten Relegationsspiel aus, um nach dem Abstieg in die Bezirksliga gleich wieder in die Landesliga aufzusteigen. Und das wird ausgiebig gefeiert. Schon gleich nach dem Abpfiff in Königsfeld ziehen sich die Spieler und Betreuer die schwarzen Aufstiegs-T-Shirts über und lassen es krachen. So sehr, dass der Bus aus Königsfeld mit mehr als einer Stunde Verspätung in Überlingen ankommt.

"Hoffentlich ist Uli Hoeneß nicht schneller", scherzt FC-09-Vorsitzender Klaus Pillebeit und wartet etwas unruhig auf die Ankunft des Busses. In der Hand hält er einen Transfervertrag für einen seiner Spieler: "Der muss das jetzt noch unterschreiben, dann können die weiterfeiern."

Lautstark zieht die Mannschaft anschließend zielstrebig durch das nächtlich-einsame Überlingen. "Die waren sportlich klar überlegen, der Gegner hatte keine Chance" kommentiert wirt und Fußballfan Michael Jeckel das Spiel. Zu Belohnung gibt's für seine Lieblingsmannschaft Freibier im "Galgen", das hatte er für den Fall des Aufstiegs versprochen. "Aufstieg ist schwieriger als die Klasse zu halten", erklärt Spieler und Co-Trainer Marc Kuczkowski im Siegestaumel die Bedeutung des wichtigen Sieges. "Es ist ein Sieg für Überlingen, jeder wollte für die Stadt spielen." Und noch ein wichtiges Geheimnis verrät er zu später Stunde noch: "Wir sind als Team aufgetreten. Heute hat das Team gewonnen."

"Ich bin jetzt relativ entspannt, ich genieß' das jetzt." Auch Jan Zeitler feiert im und vor dem Galgen den Aufstieg, unter seinem grauen Anzug trägt er mittlerweile auch ein schwarzes Aufstiegs-T-Shirt. "Die Jungs haben technisch gut gespielt." Er spricht von den zwei erlösenden Toren kurz vor dem Halbzeitpfiff und lobt die geniale Mannschaftsleistung. "Die Jungs haben sich das verdient, was will man mehr!" Altspieler und Alttrainer Kurt Hornstein lobt ebenfalls das Team: "Die haben mich begeistert." Es sei die tiefe Kameradschaft, die die Mannschaft zum Sieg getragen hätte.

Als Letzter kommt Trainer Florian Stemmler zur Feier: "Ich bin frisch geduscht", entschuldigt er sich. Er war nicht seine erste Dusche an diesem Tag, zuvor bekam er Bierduschen ab. "Ich hatte frische Kleidung eingepackt", erklärt der Taktiker. Die Fußballer liegen sich in den Armen und feiern den Augenblick. Dann will der Trainer noch was loswerden: "Ich danke den Fans für die geniale Unterstützung." 1400 Zuschauer sahen sich das Spiel in Königsfeld an, viele waren aus Überlingen angereist. Doch jetzt wird der Aufstieg gefeiert und im Siegesrausch träumt manch einer von einer glorreichen Zukunft. Nicht nur von starken und besiegbaren Gegnern aus dem Land, auch von Dortmund im DFB-Pokal, auch Inter und Juve in der Europa League werden in der nächtlichen Euphorie genannt. Immerhin: Auf den Aufstiegs-T-Shirts steht keine Jahreszahl, der FC Überlingen könnte sie also auch nächsten Jahr wieder für den nächsten Aufstieg verwenden.