Überlingen Experte: Herkunft des Überlinger Wolfs aktuell noch unklar

Die Herkunft des kürzlich bei Überlingen am Bodensee gesichteten Wolfes ist nach Angaben von Experten noch nicht geklärt.

Das Tier könne sowohl aus den Populationen im Norden Europas stammen als auch aus dem Süden, sagte Micha Herdtfelder von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) in Freiburg, die alle Wölfe im Land registriert. Die Zugehörigkeit lasse sich erst mit genetischem Material - etwa aus Kot - klären. Bisher ist der Wolf nur von einem Privatmann fotografiert worden.Zweifel an der Echtheit gebe es nicht, meinte Herdtfelder. Man gehe von einem einjährigen Wolf vermutlich aus der nahen Schweiz aus. Das Tier war am 21. Juni in der Nähe von Überlingen gesehen worden.