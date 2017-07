Überlingen, Pfullendorf Exkursion zu Windrädern in Hilpensberg mit 70 Teilnehmern

Exkursion zu Windrädern in Hilpensberg mit 70 Teilnehmern

Mehr als 70 Teilnehmer haben sich vom Parkplatz in Straß aus zu Fuß auf den Weg gemacht, um die Windräder in Hilpensberg zu erkunden. Der BUND Überlingen hatte zu der Exkursion eingeladen.

Überlingen/Pfullendorf – Der BUND Überlingen hatte zu einer Exkursion zu den Windrädern in Hilpensberg eingeladen, und in Straß bei Pfullendorf-Denkingen wurden die Parkplätze knapp, teilt der BUND mit. Denn anders als im Auto ist dieser Weiler schwer zu erreichen. Doch auch ein paar Radler hatten sich auf das 700 Meter hoch gelegene Bergland gekämpft. Es waren dann mehr als 70 Teilnehmer, auch viele aus dem Raum Pfullendorf, die sich zu Fuß auf den Weg machten, um die Windräder zu erkunden, darunter Landtagsabgeordneter Martin Hahn und Markus Böhlen, der Bundestagskandidat der Grünen.

Drei schlanke Türme geben dem Hügelland seit einigen Monaten ein neues Gesicht. Die Gruppe ging durch Blumenwiesen unter einem der Windräder durch und versammelte sich am Waldrand. Die Stille sei eindrucksvoll gewesen, heißt es in der Mitteilung. Jürgen Ganz, Geschäftsführer der Betreiberfirma Vensol, habe ohne Verstärker die Besonderheiten der Windräder und die Schwierigkeiten, die überwunden werden mussten, erklären können.

Gut 200 Meter hoch reichen die Spitzen der 60 Meter langen Flügel, die pro Turm bis zu drei Megawatt Leistung aus dem Wind holen. Das reiche, um beispielsweise die Städte Überlingen und Pfullendorf mit Strom zu versorgen. Hilpensberg sei ein guter Standort im sonst recht windschwachen süddeutschen Raum. Im Interesse einer regionalen Versorgung mit erneuerbaren Energien sei es wichtig, alle geeigneten Standorte auch zu nutzen, wie Ganz darstellte. Im Schatten des nördlichen Windrades erläuterte dann Martin Hahn die Schwierigkeiten der Politik, den notwendigen Ausbau der erneuerbaren Energien voranzubringen und gegen die berechtigten Belange des Naturschutzes abzuwägen.

Für den BUND erklärte Tim Günther die Notwendigkeit, "unsere Wirtschaft nicht nur im Energiesektor radikal auf nachhaltige Kreisläufe umzubauen". Der Ausbau der Windkraft sei dabei auch im Süden unverzichtbar, und die Natur werde damit weit besser zurechtkommen als mit den Folgen eines Klimawandels, den die Politik der aktuellen Regierung entgegen ihren Beteuerungen nicht konsequent bekämpfe. Ohne gesellschaftlichen Konsens sei das Notwendige aber nicht erreichbar. Deshalb gelte es, den Windmaschinen ihren Schrecken zu nehmen.

Nicht teilen dürfte diese Ansicht die Bürgerinitiative Mensch Natur Oberer Linzgau. "Wegen der unregelmäßigen, unvorhersehbaren Einspeisung der Windkraft- und Fotovoltaikanlagen müssen steuerbare, konventionelle Kraftwerke bis zu 100 Prozent der Versorgung leisten und ständig zur Verfügung stehen", teilt die Initiative anlässlich der BUND-Exkursion mit. Um Atom- und Kohlekraftwerke abzuschalten, würden zusätzlich zu den unregelmäßigen Stromerzeugern Speicher benötigt, die in der erforderlichen Kapazität aus heutiger Sicht praktisch nicht möglich seien, jedoch einen enormen Einschnitt für Mensch und Natur bedeuten würden. "Eine Energiewende darf nicht das zerstören, was sie eigentlich erhalten soll", schreibt die Initiative. Das Gebiet der vorhandenen und geplanten Windenergieanlagen in Hilpensberg sei ein Kerngebiet von streng geschützten Greifvögeln und Fledermäusen.