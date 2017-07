vor 2 Stunden Hanspeter Walter Überlingen Es bleibt beim Minikreisel an der Franziskanerbrücke

Von der Rückabwicklung des Minikreisels an der Franziskanerbrücke und der Einführung einer abknickenden Vorfahrtstraße von der Aufkircher in die Wiestorstraße hatte sich der Ausschuss für Technik und Verkehr eine Entlastung der Innenstadt erhofft. Der Automatismus, aus dem Kreisel in die Franziskanerstraße weiterzufahren, sollte so durchbrochen werden, zumal der Kreisel oft einfach überfahren werde.