Überlingen Erstmals über 700 000: Rekord bei Übernachtungszahlen in Überlingen

Überlingen – Eine rundum positive Bilanz legte Jürgen Jankowiak, Geschäftsführer der Kur und Touristik Überlingen GmbH, mit dem Jahresabschluss 2016 vor. Dazu gehörte nicht nur den Rekord an Übernachtungen, deren Zahl nach einer Zunahme um 5,8 Prozent erstmals auf über 700 000 geklettert ist. Auch die Gästeankünfte stiegen um 4,2 Prozent auf rund 163 000 und die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag mit 4,3 Tagen geringfügig höher als im Jahr zuvor.

Im Vergleich der Tourismusorte am deutschen Bodenseeufer lag Überlingen wie bisher auf dem vierten Platz nach Konstanz, Lindau und Friedrichshafen. Im Bundesland Baden-Württemberg gab es insgesamt rund 52 Millionen Übernachtungen mit einem Plus von 2,5 Prozent gegenüber 2015. Am ganzen Bodensee war ein Zuwachs von durchschnittlich 5,3 Prozent zu verzeichnen. Damit liegt Überlingen in guter Gesellschaft an der Spitze.

Bei der Gästemeldestelle waren 2016 mit 479 Betrieben acht mehr als im Vorjahr registriert. Allerdings ist die Anzahl der Betten um 91 auf 4828 Betten weiter gesunken. Darin enthalten ist der Wegfall der Kapazitäten durch die Schließung des Campingparks auf dem zukünftigen Landesgartenschau-Gelände. Im Bereich Hotellerie ist das Angebot stabil geblieben, leichte Zuwächse gab es bei den Ferienwohnungen und Privatvermietern. Von den exakt 703 424 Übernachtungen entfielen 37 Prozent auf die Hotels und allein 27 Prozent auf die Kliniken, gefolgt von den Ferienwohnungen mit 24 Prozent und der Jugendherberge mit 6 Prozent.

Bemerkenswert erschienen Stadtrat Reinhard Weigelt (FDP) die Zahlen umso mehr, als Jürgen Jankowiak bei seinem früheren Plädoyer für die Beibehaltung des Campingplatzes einen Verlust von rund 50 000 Übernachtungen prognostiziert habe. Wie das denn zu erklären? Jankowiak verwies unter anderem auf die Jugendherberge, die nach dem Umbau allein zu einem Plus von 39 000 Übernachtungen beigetragen habe. Auch alle anderen Segmente hätten ein Plus aufzuweisen. Zum anderen seien auf dem Campingplatz zwischen 2011 und 2013 insgesamt zwar 40 000 Übernachtungen registriert worden, 14 000 von Dauercampern und 26 000 von touristischen Campern. Nur letztere würden vom Statistischen Landesamt und von der Gästemeldestelle erfasst. Hier sei ein Rückgang um 23 000 zu beobachten gewesen, rund 3000 Übernachtungen seien von anderen Plätzen kompensiert worden.

Der Jahresüberschuss 2016 liegt mit knapp 25 000 Euro (Vorjahr: knapp 19 000 Euro) um rund 44 000 Euro über dem Planansatz, der noch ein Minus von 19 450 Euro ausgewiesen hatte. Höhere Erlöse als geplant seien in den Bereichen Touristik, Veranstaltungen, Kooperationen/Anzeigen sowie bei den sonstigen Erlösen erzielt werden, erklärte Jankowiak die positive Abweichung. Mit rund 762 000 Euro hat sich auch die Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahreswert von rund 730 000 Euro um 32 000 Euro etwas erhöht. Der Rat sprach Geschäftsführer Jankowiak einstimmig, dem Aufsichtsrat bei zwei Gegenstimmen das Vertrauen aus.

