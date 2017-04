Überlingen Erstmals mehr als 700 000 Übernachtungen in der Tourismusstadt am Bodensee

Erstmals mehr als 700 000 Übernachtungen in der Tourismusstadt am Bodensee

Die Zahl der Übernachtungen, aber auch die Zahl der Gäste ist in Überlingen erneut gestiegen. Mittlerweile stoßen die Touristiker an Kapazitätsgrenzen: Weitere Betten und Beherbergungsbetriebe müssten geschaffen werden – sagt Tourismus-Chef Jürgen Jankowiak.

Er oder sie kommt aus Baden-Württemberg, ist jenseits der Sechzig, bleibt 4,31 Tage und übernachtet im Hotel: Das ist, grob betrachtet, der durchschnittliche Tourist, der nach Überlingen kommt. Im vergangenen Jahr kamen so viele Besucher wie nie zuvor, und die Zahl wird weiter steigen, wie Jürgen Jankowiak, Geschäftsführer der Kur- und Touristik GmbH, voraussagte. Denn der Trend zum Urlaub im eigenen Land halte an, befördert nicht zuletzt durch die Krisen in der Welt.

Erstmals überstieg die Zahl der Übernachtungen die 700 000-er Marke. Wie Jankowiak sagte, stieg die Zahl um 5,8 Prozent gegenüber 2015, "trotz der Schließung des Campingplatzes". Die Übernachtungsgäste sind zu 56 Prozent über 60 Jahre alt, sie kommen zu 14 Prozent aus dem Ausland, unter den deutschen Gästen sind 44 Prozent aus Baden-Württemberg. Die Verteilung auf Beherbergungsbetriebe sieht so aus: Hotellerie 36,8 Prozent, Kliniken 27,3 Prozent und Ferienwohnungen 23,5 Prozent.

Jankowiak und Oberbürgermeister Jan Zeitler begrüßten am Montag im Kursaal jene, die sonst die Gäste begrüßen, die Gastgeber. Fotograf Achim Mende stellte ihnen bei der Versammlung im Kursaal seine 360-Grad-Panoramen, die einen neuen Blick auf Überlingen erlauben, vor. Nach dem virtuellen Rundgang mit Hoteliers und Herbergseltern erntete Achim Mende Bravo-Rufe. Seit Start des Projekts am Samstag bis Montagabend zählte er 1200 Besucher auf seiner Internetseite www.ueberlingen360.de. Durchschnittlich surften die Internetnutzer 1 Stunde und 20 Minuten auf der Panorama-Tour. Mende ist von der Wirkung überzeugt. "Wer die Seiten sieht, der kann gar nicht anders, als uns besuchen zu wollen."

Jürgen Jankowiak im SÜDKURIER-Interview: "Wir wollen das Image als reine Sommer-Destination abbauen"

Die Übernachtungszahlen steigen stetig. Sehen Sie Bedarf nach weiteren Betten und Beherbergungsbetrieben?

Während die Zahl der Gästeankünfte und Übernachtungen in den letzten Jahren gestiegen ist, hat sich das Beherbergungsangebot kaum weiter entwickelt. Dies trifft vor allem auf den gewerblichen Bereich mit der Hotellerie zu, wo das Bettenangebot seit Jahren auf einem ähnlichen Niveau liegt. Bei den Privatvermietern und im Bereich Camping ist die Entwicklung sogar stark rückläufig. Positiv entwickelt hat sich lediglich das Angebot an Ferienwohnungen. In Überlingen haben wir also ein insgesamt stagnierendes Übernachtungsangebot – demgegenüber hat sich die Zahl der Betten in vergleichbaren Tourismusstädten am Bodensee wie Radolfzell, Friedrichshafen, Lindau oder Konstanz in den letzten Jahren teilweise deutlich nach oben entwickelt. Konstanz hatte beispielsweise alleine von 2015 auf 2016 einen Zuwachs von über 500 Betten im gewerblichen Bereich.

In welchem Segment müsste es einen Ausbau geben, mehr in der gehobenen Klasse oder in günstigen Übernachtungsmöglichkeiten für Familien?

Nach den bei uns eingehenden Anfragen stellen wir fest, dass insbesondere die Nachfrage nach Gasthöfen und Hotels im guten 3-Sterne-Bereich sehr hoch ist und wir mit den vorhandenen Kapazitäten immer wieder an unsere Grenzen stoßen. Um hier eine verlässliche Daten-Basis zu erhalten, planen wir eine entsprechende Potenzial-Analyse für den Beherbergungsmarkt in Überlingen unter Begleitung eines Fachbüros zu erstellen. Dies werden wir in einer der nächsten Sitzungen unserem Aufsichtsrat vorschlagen. Darüber hinaus haben wir aufgrund der Schließung des Campingplatzes auch in diesem Bereich Bedarf an neuen Angeboten. Hier sollten wir insbesondere die Zielgruppe der Wohnmobilisten im Blick haben und überlegen, wie wir diesen stark steigenden Markt in Zukunft noch besser bedienen können.

Schneemangel bringt die Wintersportorte in Bedrängnis – könnte die Tourismusstadt Überlingen davon profitieren?

Die touristische Nachfrage in den Monaten Januar bis März sowie November und Dezember in unserer Stadt hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Ich sehe diese Steigerung aber unabhängig von den Problemen mit mangelndem Schnee in den Wintersportorten – davon profitieren eher die höheren, schneesichereren Skigebiete. Wichtig ist aber, dass wir weiter am Ziel der Saisonverlängerung arbeiten, was wir so auch in unserem Tourismus-Marketingkonzept Überlingen 2020 festgelegt haben. Wir möchten weg kommen von der Einteilung in eine Haupt- und Nebensaison hin zum Ganzjahrestourismus. Dazu sind gemeinsame Anstrengungen aller am Tourismus-Beteiligter notwendig, um das Image des Bodensees als reine Sommer-Destination sukzessive abzubauen.

Therme statt Skifahren – genügt das? In welchen Bereichen müsste Überlingen Ihrer Ansicht nach weiter investieren, um langfristig den Winter-Tourismus auszubauen und zu sichern?

Die Ausgangslage zur Erreichung eines Ganzjahrestourismus in Überlingen ist sehr gut: Viele Hotel- und Gastronomiebetriebe und auch die Geschäfte im Einzelhandel haben ganzjährig geöffnet, es gibt auch in der kalten Jahreszeit ein vielfältiges kulturelles Angebot, und natürlich ist auch die Bodensee-Therme hierbei ein wichtiger Faktor. Für den Bodensee insgesamt und auch für Überlingen sehr wichtig wäre die Ausweitung der Schifffahrtssaison, die sich momentan in erster Linie zwischen Ostern und Mitte Oktober abspielt. Positive Ansätze wie zusätzliche Fahrten der CMS-Schifffahrt bis in die Herbstferien von Überlingen auf die Insel Mainau sollten weiter ausgebaut werden.

Mit dem Therme-Bau in Lindau wächst die Konkurrenz im Bäder-Bereich am Bodensee. Wie bewerten Sie diese Entwicklung?

Aufgrund der Entfernung und eines deutlich anderen Einzugsgebiets der geplanten Therme in Lindau ist diese meines Erachtens nicht in Konkurrenz zur Bodensee-Therme Überlingen zu sehen. Diese Auffassung vertritt auch der Betriebsleiter unserer Therme, Peter Koop. Ganz im Gegenteil würde das neue Angebot in Lindau zu einer weiteren Aufwertung der Therme-Landschaft am Bodensee führen.

Während sich Gebiete wie Tirol oder der Schwarzwald besser als eine (Welt-)Marke präsentieren, hat man am Bodensee den Eindruck, dass die Tourismus-Orte gerne als Einzelkämpfer auftreten und jeder Ort für sich Marketing betreibt. Stimmt dieser Eindruck? Falls ja, wie könnten die Urlaubsorte am Bodensee gerade im Werben um Wintertourismus einen stärkeren gemeinsamen Werbeauftritt bewerkstelligen?

Die Tourismusorte und auch Tourismusbetriebe arbeiten in vielen Bereichen erfolgreich und eng zusammen. Die Kooperation funktioniert insbesondere bei gemeinsamen Themen und Projekten sehr gut. Beispiele hierfür sind der Premiumwanderweg See-Gang, der Verein Bodenseegärten oder die Veranstaltungsreihe Apfelwochen. Schwieriger gestaltet sich hingegen die landkreisübergreifende Zusammenarbeit auf der Ebene der Tourismusorganisationen, so ist bspw. aufgrund politischer Entscheidungen der Landkreis Konstanz weiterhin nicht an der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH beteiligt. Was den gemeinsamen Werbeauftritt angeht sind wir derzeit im Aufbau einer übergreifenden Tourismusmarke über die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH unter dem Dach „Echt Bodensee“. Ziel ist es die Wahrnehmung für den Bodensee zu erhöhen, auch auf ausländischen Märkten in Kooperation mit der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH.