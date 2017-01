03.01.2017 12:33 SK Überlingen Erste Geburt 2017: Matthias ist das Überlinger Neujahrsbaby

Am Neujahrstag um 15.56 Uhr erblickte der kleine Matthias das Licht der Welt. Er war somit das erste Baby, das 2017 im Überlinger Helios-Spital geboren wurde. Auch an Silvester hatten die Hebammen alle Hände voll zu tun – so wie im ganzen vergangen Jahr, die Geburtenzahl ist nämlich deutlich gestiegen.

