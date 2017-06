Überlingen Erdbeeren sind dieses Jahr rar, aber gut  eine harte Saison für die Obstbauern der Region

Viele Schwierigkeiten gab es in dieser Saison für die Obstbauern. Die Hälfte der Erdbeerernte fiel dem Frost zum Opfer.

Der Stand ist noch einige Meter entfernt. Trotzdem kann man sie schon riechen: Erdbeeren. So intensiv ist der Duft, dass man den Geschmack sofort auf der Zunge hat. "Probieren Sie mal eine", sagt Stefanie Müller und reicht eine pflaumengroße Frucht über den Verkaufstresen. Stefanie Müller hat gute Laune, weil sie gute Laune haben will. Und weil sie, ebenso wie ihr Lebensgefährte Hubert Büchele vom gleichnamigen Obsthof, nicht jammern will. "Man muss nach vorne schauen", sagen die beiden, die eigentlich jede Menge Grund zum Jammern hätten. Denn so prächtig die Erdbeeren in ihren Körben auch aussehen und so lecker sie duften und schmecken: Sie sind ausgesprochen rar.

Der Frost am 19. April hat dem Obstbauernpaar rund 50 Prozent der Erdbeerernte kaputt gemacht. "Wir standen hier am 19. April stundenlang im Schneesturm und haben versucht, die Pflanzen mit Vlies und Folie abzudecken", sagt Stefanie Müller. Das sei schließlich auch gelungen, sonst wäre der Schaden vermutlich noch größer gewesen und hätte bei 80 Prozent gelegen, schätzt Hubert Büchele. Der Rest war nicht mehr zu retten.

"Es waren zwei Nächte, die zu kalt waren und auch die Dauer der Kälte von zehn Stunden war problematisch", erklärt der Obstbauer. "In anderen Jahren hatte man das höchstes mal zwei Stunden." So einen Umsatzverlust habe er noch nie erlebt, sagt er. Und verrät nach einigem Zögern, dass der damit einhergehende Rückgang beim Umsatz sich in sechsstelliger Höhe bewege. Das liegt aber nicht allein an der Erdbeere: Auch die Äpfel und die Kirschen mussten unter dem Frost leiden, hier ist der Verlust mit 70 und 80 Prozent sogar noch höher.

Wenn man das Paar so sieht, in seinem Erdbeerfeld, trotz des Verlusts optimistisch in die Zukunft blickend, dann kann man sich bildhaft vorstellen, wie sie wenige Monate zuvor hier standen, bei Schneesturm auf dem Feld, und versuchten, ihre Erdbeeren zu retten. "Man fühlt sich hilflos und traurig in so einem Moment", sagt Stefanie Müller. Ihr Lebensgefährte ergänzt: "Das eine ist das Wirtschaftliche und das andere ist, dass man ein ganzes Jahr lang sein ganzes Herzblut reingesteckt und optimal gearbeitet hat, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Und dann ist so viel hinüber."

Um die zehn Tonnen Erdbeeren erntet der Obsthof in einem normalen Jahr. Das sind etwa 20 000 Schalen. Dieses Jahr gibt es nur rund fünf Tonnen und 10 000 Schalen. Diese würde das Obstbauernpaar ja auch gern verkaufen. Aber: Die Baustelle am Kreisverkehr Kogenbach, wo die Bücheles bisher mit ihrem Erdbeerstand standen, führte dazu, dass sie an den neuen Standort hinter dem Friedhof in Andelshofen umziehen mussten. "Das ist zwar eigentlich auch leicht zu finden, aber trotzdem kommen weniger Leute zu uns", sagt Stefanie Müller. Trotzdem ist vor dem Erdbeerstand ständig Betrieb. Wer ihn findet, freut sich. "Da hab ich schon so lange drauf gewartet", ruft eine glückliche Kundin nach erfolgreichem Kauf.

An sieben Tagen die Woche steht Stefanie Müller hier und wirft regelmäßig einen Blick auf den Wetterbericht. Auch wenn die Ernte nun schon zur Hälfte erfroren ist – das Beobachten der Wetterlage gehört für die Bücheles zum Alltag. Hubert Büchele ist derweil auf den Feldern unterwegs. Denn es muss ja weitergehen. Auch wenn es dieses Jahr nur den halben Ertrag geben wird – und bei den Kirschen und Äpfeln weitaus weniger – müssen die Pflanzen ebenso gehegt und gepflegt werden, wie wenn sie volle Früchte trügen. Das ist bereits die Vorarbeit für das nächste Jahr. In dem dann hoffentlich kein Schneesturm über die Felder fegt und die Ernte zerstören wird.

