Die Wiestorschule nimmt seit 2016 am Erasmus-Projekt teil. Sieben Schulen aus sieben Nationen tauschen sich im Rahmen einer Bildungspartnerschaft aus. Die sicht- und hörbaren Ergebnisse sind beeindruckend.

Die Gemeinschaftsschule Wiestor nimmt seit September 2016 am internationalen Erasmusprogramm teil, das von der EU gefördert und organisiert wird. Es handelt sich in diesem Falle um eine zwei Jahre dauernde Bildungspartnerschaft von 7 Schulen aus 7 Ländern Europas: Litauen, Polen, Italien, Griechenland, Zypern, Türkei und Deutschland. Das Projekt, an dem die Wiestorschule teilnimmt, heißt "Mathematics in Arts" – "Mathematik in der Kunst". Im Verlauf des Projekts wird dieses Thema mit den sechs Partnerschulen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Ein weiterer Schwerpunkt des Projektes ist der Austausch der Lehrer: Auch die Überlinger waren schon in den jeweiligen Ländern an den Schulen zu Besuch oder reisen noch hin.

Der Siebtklässler Luca Schmidt findet Europa wichtig. "Dass sich mehrere Länder miteinander vereinen. Ich weiß nach dem Projekt ein bisschen besser über Europa Bescheid." Luca Schmidt meint das "Erasmus-Projekt", das in der vergangenen Woche an der Wiestorschule Überlingen stattfand. 16 Lehrerinnen und Lehrer aus der Türkei, Litauen, Polen, Zypern, Griechenland und Italien hospitierten im Unterricht, bekamen Schulführungen durch die Schüler – auf englisch! – informierten sich über Pädagogisches und Organisatorisches und tauschten sich mit ihren deutschen Kollegen aus. Und natürlich standen sie den Schülern – wieder auf Englisch – Rede und Antwort und erzählten, wie es in ihren Herkunftsländern so ist, in die Schule zu gehen. Luca Schmidt fand das spannend. "Da merkt man erst mal, wie gut es einem geht. Manche haben zum Beispiel keine Turnhalle", sagt er.

Die Erkenntnis, dass Schüler in manchen anderen Ländern deutlich weniger Komfort genießen können, hat auch Joshua Schnell, der ebenfalls die siebte Klasse besucht, zu denken gegeben. Überhaupt hat ihm das Projekt großen Spaß gemacht: "Mir ist jetzt irgendwie auch klarer geworden, was Europa bedeutet", sagt er. Die Klassenkameradin der beiden, Leonie Bäumken, fand es interessant, über die Politik in den jeweiligen Ländern zu erfahren. "Wir wussten vorher nicht, wie das mit der Demokratie in den Ländern so funktioniert", sagt sie. Und: "Für mich ist Europa eine sehr wichtige Gemeinschaft. Wir haben vorher nicht so viel von Europa mitbekommen, das hat man uns jetzt mitgegeben." Auch ihre Freundin Carolina Reichert sagt, in Bezug auf den Brexit: "Es wäre schade, wenn das noch weiter auseinanderginge. Ich finde es wichtig, dass man so eine gute Gemeinschaft hat." Beide Mädchen erklärten: "Ich bin stolz darauf, Europäerin zu sein."

Dass den Schülern der europäische Gedanke mitgegeben wird, ist für Konrektorin Irmgard Maier ein wichtiger Effekt der Erasmus-Tage: "Gerade in den heutigen Zeiten gilt es, ein Ausrufezeichen zu setzen", sagt sie. "Deshalb haben wir uns auch so um das Projekt bemüht." Rektor Jürgen Mattmann erklärt, der Austausch leiste "einen kleinen, aber sehr effektiven Beitrag zum gegenseitigen kulturellen Verständnis und damit zum Frieden in Europa".

Den europäischen Gedanken in die Schule tragen und Englisch in dieser Woche quasi zur Amtssprache machen: "Da haben sich sogar schon Fünftlässer mit den Besuchern verständigt", sagt Irmgard Maier. Und natürlich findet auch die Abschlussveranstaltung auf Englisch statt. Im Anschluss an seine englische Ansprache fragt Mattmann (auf deutsch): "Liebe Schüler, habt ihr das verstanden?" "Ja", rufen die Schüler, "echt alles?", ruft Mattmann zurück, woraufhin ein vielstimmiges, fast schon empörtes "Yes!" ertönt. Die guten Englischkenntnisse beweisen die Schüler auch, als sie in einzelnen Gruppen Vorträge – auf englisch – zu Überlingen und den Herkunftsländern der besuchenden Lehrer halten. Und dann wird die Lehr-Situation umgedreht: Nicht die Lehrer fragen die Schüler, sondern die Schüler die Lehrer ab. Wie heißt diese Backware, wollen die Schüler zum Beispiel wissen und zeigen das Bild einer Brezel. "Wer griff Überlingen 1632 und 1634 an? Und welcher berühmte Erfinder wurde im Inselhotel geboren?" Die Lehrer schlugen sich tapfer.