Überlingen/Konstanz "Er war Herrscher der Nacht": 20-Jähriger aus Überlingen steht vor Gericht

Ein 20-Jähriger aus Überlingen muss sich vor dem Amtsgericht in Konstanz wegen teils gefährlicher Körperverletzung verantworten. Vorgeworfen wird ihm auch ein versuchter Schwangerschaftsabbruch.

Die Liste der Anklagepunkte ist lang: Körperverletzung, teils gefährliche oder versuchte, in Tathergang mit Nötigung, Sachbeschädigung oder versuchtem Schwangerschaftsabbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Betrug mit Urkundenfälschung. Das alles wird einem 20-Jährigen aus Überlingen vorgeworfen, er muss sich nun vor dem Amtsgericht Konstanz dafür verantworten. Die Taten sollen im Zeitraum von Februar 2016 bis Januar 2017 stattgefunden haben.

23 Zeugen waren für die Klärung vor Gericht bestellt. Der Angeklagte war bereits bis Oktober 2015 ein Jahr in Jugendhaft, davor in Jugendarrest, Therapien sowie Möglichkeiten für einen Schulabschluss oder eine Ausbildungsstelle habe er nicht wahrgenommen, hieß es vor Gericht. Auch zum Zeitpunkt der Verhandlung saß der Arbeitssuchende bereits seit Ende Januar 2017 in Untersuchungshaft.

In der Verhandlung kristallisierte sich schnell heraus: Besonders der Alkohol scheint ein Problem für den 20-Jährigen zu sein. Obwohl er nach seiner Jugendhaft das Angebot einer Suchttherapie hatte, änderte sich sein Verhältnis zum Alkohol offenbar nicht. Erst beim jetzigen Gefängnisaufenthalt sei ihm bewusst geworden, wie viel er wirklich getrunken habe, sagte der Angeklagte – nämlich jeden Tag. Sobald er Alkohol konsumiert habe, sei er auf den ersten Blick normal, "im Hinterkopf aber sehr aggressiv", gab er zu Protokoll. Er versicherte, dass er sich dieser Problematik nun jedoch bewusst sei und daran arbeiten wolle.

Auch ein leitender Polizist aus Überlingen, der den Angeklagten seit zwei Jahren kennt, bestätigte dessen ständigen Alkoholkonsum. Allein er habe bereits 15 Mal gegen den 20-Jährigen ermittelt, nachts sei dieser immer betrunken auf der Straße anzutreffen. In einer Parkanlage, die als Treffpunkt für Jugendliche gilt, sei er der "Herrscher der Nacht" gewesen, schildert der Polizist. Seit der Angeklagte in Haft sitze, habe sich einiges in der Szene vor Ort geändert. "Die ersten Monate waren richtig ruhig", sagte der Zeuge, "dann haben sich neue Anführer herauskristallisiert." Das zeige, was der Angeklagte für einen Stellenwert in Überlingen habe.

Während kleinere Anklagepunkte wie Körperverletzung oder Missachten des Hausverbots in der Verhandlung schnell besprochen werden konnten, nahmen andere Auseinandersetzungen, insbesondere mit seiner damaligen Lebensgefährtin, mehr Raum ein. Zwischen den beiden sei es immer wieder zu Streitigkeiten gekommen, die zum Großteil auf seiner Aggressivität beruhten. So zertrümmerte er einen Glastisch, weil sie nicht pünktlich zum Treffpunkt kam, und warf die Glassplitter in ihre Richtung, wie vor Gericht dargestellt wurde. Ebenso drohte er ihr in Nachrichten immer wieder an, sie und ihr gemeinsames ungeborenes Kind umzubringen. Kurz vor der Geburt sei ein Streit zwischen den beiden im Krankenhaus eskaliert: Aus Eifersucht auf eine Freundin der Schwangeren beschimpfte er sie immer wieder, schmiss Stühle und Tische und schlug sowie trat sie. Die junge Frau nahm eine Schutzhaltung ein und konnte so verhindern, dass das ungeborene Kind getroffen wurde. Das Gericht unterstellte dem Angeklagten aufgrund der vorherigen Morddrohungen einen gewollten Schwangerschaftsabbruch. "Er ist ein Monster", erklärte die 24-Jährige dem Richter. Der Angeklagte gab die Punkte zu, machte jedoch sehr deutlich, dass er zu keinem Zeitpunkt sein Kind töten wollte. "Ich will doch nicht mein Kind umbringen", versicherte er dem Richter. "Hätte ich nicht getrunken, wäre das alles nicht passiert", fügte er kleinlaut hinzu.

Um den Alkoholkonsum des Angeklagten einschätzen zu können, bestellte das Gericht einen Sachverständigen, der sich mit dem Suchtverhalten beschäftigte. Das Ergebnis widersprach dem bisherigen Eindruck des Angeklagten – demnach liege keine Alkoholsucht vor. Es sei kein Suchtverhältnis feststellbar, es gebe keine körperliche Abhängigkeit. Und das, obwohl der Angeklagte seit 2013 regelmäßig große Mengen Wodka trinkt. Der Angeklagte sei haltlos, egozentrisch und antisozial, sagte der Sachverständige, das sei das Problem – nicht der Alkohol. Auch ein posttraumatisches Erlebnis aufgrund seiner Flucht aus seinem Heimatland vor sieben Jahre schloss der Sachverständige aus. Die Jugendgerichtshilfe sprach dagegen von einem Zusammenhang zwischen dem Alkoholkonsum und den Ereignissen. Das Urteil wird erst in einer Woche fallen, doch der Richter fasste bereits prägnant zusammen: "Anderthalb Jahre nach ihrer Haftstrafe sitzen wir wieder hier und können feststellen: Sie haben es vergeigt. Es sind nur Straftaten dazugekommen."